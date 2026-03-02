El Banco Central enfrenta el pago de u$s1.000 millones correspondiente a la amortización del Bopreal

Este lunes se paga la segunda cuota de amortización, por una cifra cercana de u$s1000 millones, el vencimiento era el 28 de febrero, pero cayó sábado por lo que se abona el primer día hábil posterior.

El Banco Central pagará la segunda cuota de amortización del Bopreal por una cifra cercana a u$s1.000 millones . Cabe resaltar que el Bopreal tuvo su primera emisión en 2023 y fue creado para cancelar la deuda comercial acumulada por importadores con el exterior antes del inicio de la gestión de Javier Milei.

El BOPREAL Serie 3 (BPY26) es un bono del Banco Central (BCRA) en dólares , con vencimiento el 31 de mayo del 2026 , diseñado para importadores. Devenga una tasa de interés del anual y se amortiza en tres cuotas trimestrales desde noviembre 2025 hasta mayo 2026. Cotiza en el mercado secundario y no ofrece beneficios fiscales o de rescate anticipado como la Serie 1.

"Eso implica una reducción de las Reservas Brutas, aunque probablemente no se note contra el dato del viernes porque tienen que reingresar u$s1.600 millones aproximadamente por encajes" , le dijo a Ámbito , el economista Federico Machado , de Economía Open.

Respecto a las RIN, aseguró el experto, que depende la metodología de medición: "Si se descuentan los pasivos a 12 meses (incluido BOPREALES) el pago no las afecta (ya estaba descontado). En cambio, para una medición más permisiva de las RIN (sin descontar BOPREALES a 12 meses), implica que las mismas caigan ".

Consultado por Ámbito, Tobias Pejkovich Balbiani, economista de Facimex, completó lo que serán los vencimientos de marzo: "En lo que es soberano, también tenés vencimientos por u$s837 millones con organismos multilaterales y bilaterales. Después hay vencimientos de bonos provinciales en dólares por unos u$s540 millones".

Cuántas reservas compró el BCRA durante enero y febrero

En la última semana de febrero, el BCRA compró u$s300 millones –a razón de u$s60 millones diarios–, aunque desacelerando el ritmo respecto de la semana anterior (u$s107 millones diarios), según recopiló Cohen Aliados Financieros. Pese a esto, en febrero acumuló compras netas por u$s1.555 millones, a un nivel incluso más intenso frente a enero, cuando había adquirido u$s1.158 millones.

"Con este resultado, en los primeros dos meses del año acumuló compras netas por u$s2.713 millones, un buen registro frente a los meses previos, aunque muy por debajo al compararlo con el mismo período del año pasado, cuando había comprado u$s3.600 millones", resaltaron desde el mismo informe.

Durante el verano, el mayor ritmo de compras se dio en un contexto en el que la liquidación del agro bajó a u$s1.300 millones, contra casi u$s2.200 millones en enero, por lo que estos expertos estimaron que la mayor oferta neta de divisas provino de un nuevo aumento del superávit comercial –por debilidad de las importaciones– y de un mayor ingreso de dólares financieros, ya sea a través de la liquidación de colocaciones de deuda en moneda extranjera de las empresas o por mayor aporte de los bancos, efecto asociado al carry trade.