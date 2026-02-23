Última semana para aprovechar los descuentos de esta billetera virtual de febrero 2026

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia llega a la recta final de sus promociones de verano con beneficios que apuntan a sostener el consumo en plena temporada alta. Durante febrero, los reintegros continúan activos en supermercados, comercios de cercanía, balnearios y marcas emblemáticas del verano, con reducciones semanales que permiten acumular ahorros relevantes antes del cierre del mes.
El esquema vigente busca incentivar el uso de medios de pago digitales. Cada reintegro se acredita directamente en la cuenta del usuario, sin necesidad de trámites posteriores, lo que refuerza la adopción de la billetera en consumos diarios y estacionales.
Todos los reintegros y promociones de Cuenta DNI
La billetera publicó el detalle completo de los beneficios activos para febrero 2026, con porcentajes y topes diferenciados según el rubro. El esquema incluye descuentos diarios, promociones específicas por día de la semana y reintegros especiales por temporada, lo que habilita distintas estrategias de ahorro según el tipo de consumo.
Entre los beneficios destacados se encuentran las promociones vinculadas al verano. Las marcas y balnearios adheridos ofrecen un 25% de ahorro todos los días, con un límite semanal que permite distribuir las compras a lo largo del mes.
Detalle de los principales beneficios vigentes en febrero 2026:
- Marcas destacadas del verano:
25% de descuento todos los días
Tope de reintegro: $10.000 por semana por marca
- FULL YPF:
25% de descuento sábados y domingos
Tope semanal: $8.000
No aplica a combustibles
- Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías):
20% de descuento todos los viernes
Tope: $5.000 por viernes
Consumo necesario para tope: $25.000
- Ferias y mercados bonaerenses:
40% de descuento todos los días
Tope semanal: $6.000
- Universidades bonaerenses:
40% de descuento todos los días
Tope semanal: $6.000
- Librerías:
10% de descuento lunes y martes
Sin tope de reintegro
- Farmacias y perfumerías:
10% de descuento miércoles y jueves
Sin tope de reintegro
Además, los supermercados de distintas cadenas mantienen promociones activas durante los siete días de la semana, con condiciones variables según el comercio.
