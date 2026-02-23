SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de febrero 2026 - 09:30

Última semana para aprovechar los descuentos de esta billetera virtual de febrero 2026

Conocé cómo combinar los reintegros semanales y mensuales para reducir gastos este verano.

Este conjunto de beneficios convierte a febrero en una de las etapas más intensas del calendario de descuentos.

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia llega a la recta final de sus promociones de verano con beneficios que apuntan a sostener el consumo en plena temporada alta. Durante febrero, los reintegros continúan activos en supermercados, comercios de cercanía, balnearios y marcas emblemáticas del verano, con reducciones semanales que permiten acumular ahorros relevantes antes del cierre del mes.

El esquema vigente busca incentivar el uso de medios de pago digitales. Cada reintegro se acredita directamente en la cuenta del usuario, sin necesidad de trámites posteriores, lo que refuerza la adopción de la billetera en consumos diarios y estacionales.

Todos los reintegros y promociones de Cuenta DNI

La billetera publicó el detalle completo de los beneficios activos para febrero 2026, con porcentajes y topes diferenciados según el rubro. El esquema incluye descuentos diarios, promociones específicas por día de la semana y reintegros especiales por temporada, lo que habilita distintas estrategias de ahorro según el tipo de consumo.

Entre los beneficios destacados se encuentran las promociones vinculadas al verano. Las marcas y balnearios adheridos ofrecen un 25% de ahorro todos los días, con un límite semanal que permite distribuir las compras a lo largo del mes.

Detalle de los principales beneficios vigentes en febrero 2026:

  • Marcas destacadas del verano:

25% de descuento todos los días

Tope de reintegro: $10.000 por semana por marca

  • FULL YPF:

25% de descuento sábados y domingos

Tope semanal: $8.000

No aplica a combustibles

  • Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías):

20% de descuento todos los viernes

Tope: $5.000 por viernes

Consumo necesario para tope: $25.000

  • Ferias y mercados bonaerenses:

40% de descuento todos los días

Tope semanal: $6.000

  • Universidades bonaerenses:

40% de descuento todos los días

Tope semanal: $6.000

  • Librerías:

10% de descuento lunes y martes

Sin tope de reintegro

  • Farmacias y perfumerías:

10% de descuento miércoles y jueves

Sin tope de reintegro

Además, los supermercados de distintas cadenas mantienen promociones activas durante los siete días de la semana, con condiciones variables según el comercio.

