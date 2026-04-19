Desigualdad en los ingresos: advierten que hay argentinos que viven con sólo 8 dólares por día + Seguir en









El estudio señala que estas diferencias no solo reflejan disparidades económicas, si no que también impactan de manera directa en el acceso a bienes y servicios esenciales como la alimentación, la salud y la educación.

Desigualdad en los ingresos: advierten que hay argentinos que viven con sólo 8 dólares por día.

Un informe de la consultora Focus Market reveló una marcada desigualdad en los ingresos de los argentinos según la región del país. Aunque el promedio nacional alcanza los 671 dólares mensuales al tipo de cambio oficial, el dato esconde una fuerte brecha: mientras en la Ciudad de Buenos Aires el ingreso diario supera los 25 dólares, en provincias del norte apenas ronda los 8 dólares.

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El estudio señala que estas diferencias no solo reflejan desigualdades económicas, si no que también impactan de manera directa en el acceso a bienes y servicios esenciales como la alimentación, la salud y la educación. En esa línea, la consultora advirtió que el aumento del ingreso medido en dólares no se distribuye de manera equitativa entre las provincias, con una marcada diferencia entre el centro-sur y el norte del país.

“Cuando los ingresos se distribuyen de manera desigual entre provincias, el dato agregado no refleja la situación real de amplias franjas de la población”, subraya el informe, que también remarca la necesidad de analizar el poder adquisitivo real en cada territorio y qué bienes y servicios pueden adquirirse con ese ingreso.

pesos-argentinos.jpg El estudio señala que estas diferencias no solo reflejan disparidades económicas, si no que también impactan de manera directa en el acceso a bienes y servicios esenciales como la alimentación, la salud y la educación. En términos regionales, Argentina se posiciona por encima de países como Bolivia, Paraguay y Brasil en ingresos promedio, pero aún lejos de Uruguay y Chile. Sin embargo, la comparación internacional pierde peso frente a las desigualdades internas, donde el lugar de residencia determina el poder adquisitivo cotidiano.

Ranking por provincias de ingresos En el ranking por ingresos per cápita familiar, la Ciudad de Buenos Aires encabeza con u$s762,34, seguida por Tierra del Fuego u$s635,52 y Neuquén u$s610,75. En el otro extremo aparecen La Rioja, Chaco y Formosa, con valores que representan apenas un tercio de lo percibido en el área metropolitana.

La diferencia se vuelve aún más evidente en términos diarios: en CABA se alcanzan los US$25,41 por día, mientras que en Tierra del Fuego y Neuquén rondan los US$21. En contraste, en La Rioja se vive con US$8,24 diarios, en Chaco con US$8,52 y en Formosa con US$8,89. Para dimensionar la brecha en la vida cotidiana, el informe detalla qué puede comprar un trabajador con un día de ingreso. En La Rioja, alcanza para medio kilo de bifes, medio kilo de helado o cinco empanadas; en Salta, para apenas 700 gramos de carne, 600 gramos de helado o cinco empanadas. A medida que suben los ingresos, el poder de compra mejora: en San Luis, permite adquirir tres cuartos de kilo de bifes o seis empanadas; en Santa Fe, un kilo de carne o nueve empanadas. En CABA, en cambio, un día de trabajo rinde para un kilo y tres cuartos de bifes, un kilo y medio de helado o catorce empanadas. La misma jornada laboral, así, produce resultados radicalmente distintos según el lugar del país. El informe también pone el foco en otra desigualdad estructural: la brecha entre trabajadores formales e informales. En Santa Cruz, un trabajador informal gana un 67,3% menos que uno formal, la mayor diferencia del país. Le siguen Chaco (63,9%) y San Luis (62,7%). En el otro extremo, Tierra del Fuego presenta la menor brecha (31,6%), seguida por La Rioja (42,5%) y CABA (42,6%).

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