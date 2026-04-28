El nuevo horizonte del empleo en la Argentina y el desafío de conciliar expectativas entre trabajadores y empresas

Los hallazgos de un reciente informe exponen una fractura silenciosa en el mercado, donde la valoración del esfuerzo personal y las posibilidades financieras de las compañías parecen transitar caminos divergentes.

El estudio pone el foco en temas de impacto directo: estructuras salariales, desarrollo de carrera y los nuevos desafíos del talento humano.

El mercado laboral corporativo en Argentina se adentra en el 2026 con un horizonte más nítido, aunque marcado por un desencuentro estructural tras un ciclo de ajustes constantes. Mientras las empresas priorizan la productividad y la sostenibilidad , se enfrentan a un talento más consciente que exige propuestas claras y una compensación competitiva .

Basada en la experiencia de 600 empresas y más de 1.300 profesionales, la Guía Salarial 2026 de Michael Page reveló las tendencias que hoy definen el mercado laboral . El análisis pone el foco en temas de impacto directo: estructuras salariales, desarrollo de carrera y los nuevos desafíos del talento humano.

En un entorno donde la inflación persiste como el eje de las decisiones, el estudio reveló que, si bien el mercado mantiene su vitalidad, las empresas operan bajo una lógica de resguardo . Este enfoque se traduce en un 60,6% de las organizaciones que prioriza la eficiencia operativa para asegurar un crecimiento sostenible ; frente a un 19,9% que adopta una postura conservadora, manteniendo su estructura actual sin planes de expansión inmediata .

Para el 40% de las compañías, la competitividad salarial es el eje que permite asegurar la continuidad del capital humano . Esta visión se traduce en acciones concretas: revisiones trimestrales que toman la inflación como criterio de referencia, buscando así, un equilibrio entre las necesidades del profesional y la realidad de un mercado en movimiento constante.

Sin embargo, de acuerdo a lo planteado por Francisco Scasserra , director de Michael Page, “existe una insatisfacción salarial generalizada que choca con la búsqueda de rentabilidad y eficiencia de las compañías". "Esta brecha, que parecía haberse moderado, recobra fuerza en 2026: “ 7 de cada 10 empleados están disconformes , mientras que muchas empresas planean ajustes que incluso podrían situarse por debajo de la inflación”, dijo en una presentación en la que participo Ámbito .

En paralelo, mientras que un 58% de los profesionales aspira a un incremento superior al 20% para considerar un cambio de empleo, solo un 8% de empresas están en condiciones de convalidar dicha cifra, dejando a un 40% de las firmas centradas únicamente en actualizaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

empresas 3 “Existe una insatisfacción salarial generalizada que choca con la búsqueda de rentabilidad y eficiencia de las compañías", expresó Francisco Scasserra, director de Michael Page.

Talento con valor inmediato: la nueva prioridad de las empresas

“Sigue predominando en Argentina las contrataciones permanentes, pero cada vez toma un poco más de fuerza el reclutamiento o la contratación temporal de profesionales”, comenzó explicando Ezequiel Arcioni, también director de Michael Page.

Un 84.8% de las compañías apuesta por la estabilidad de sus colaboradores en roles fundamentales. La contratación temporal, que alcanza al 22% de las organizaciones, parece haber encontrado su lugar como una solución flexible: más del 50% de estos ingresos eventuales se activan solo bajo la dinámica de proyectos, permitiendo a las empresas adaptarse sin comprometer su núcleo operativo permanente.

El descenso del 41% al 30% en la intención de aumentar las nóminas demuestra que el crecimiento actual es, ante todo, “estratégico”. El estudio dio a conocer que, hoy, la prioridad es incorporar talento que aporte un valor diferencial inmediato, destacando la solidez de la estructura interna por sobre la expansión masiva.

guía salarial 2026 michael page Principales desafíos para las organizaciones al contratar talento en el último año. Guía Salarial 2026 de Michael Page

Los empleados elevan sus condiciones ante la inestabilidad salarial

Hoy en día, las empresas priorizan el bienestar integral a través de tres pilares clave. La salud, que encabeza la lista con un 82,3% de presencia, seguida por la flexibilidad laboral (57,6%) y los bonos por desempeño (55,8%).

Si bien lo aceptan, los talentos dejaron de buscar simples empleos para buscar propuestas con sentido. El 94% de los candidatos espera una oferta personalizada que reconozca sus necesidades individuales.

Está claro que, este nivel de personalización conlleva un costo operativo y un esfuerzo adicional para la empresa, ya que, según Arcioni, “no es lo mismo gestionar beneficios para 50 personas que para 200”, lo que exige, a su vez, que el colaborador asuma el compromiso de destacar y esforzarse para ser el candidato elegido que valide dicha inversión institucional.

De este modo, en un mercado que no deja de transformarse, el verdadero diferencial ya no reside solo en lo qué se sabe hacer, sino en cómo se decide aplicarlo. Según los expertos de la consultora, el éxito profesional hoy nace de una armonía fundamental: la capacidad de unir el rigor técnico con una visión estratégica y humana.

En definitiva, la verdadera distinción surge cuando se trascienden los conocimientos técnicos. Al integrar la aptitud de liderar, comunicarse y adaptarse, los profesionales dejan de cumplir procesos para empezar a diseñar soluciones con impacto. La intersección entre el talento humano y la visión estratégica, es donde reside la real ventaja competitiva.