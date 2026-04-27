Salarios y paritarias de metalúrgicos: cuánto cobrarán en mayo de 2026 tras el último acuerdo + Seguir en









Los metalúrgicos cobrarán en mayo los sueldos de abril con escalas actualizadas. No es un aumento nuevo, sino la aplicación del último acuerdo vigente.

Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en mayo los sueldos de abril con valores actualizados.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó el acuerdo paritario que cerró la negociación salarial del período abril 2025–marzo 2026 y estableció los aumentos que impactan en los haberes que los trabajadores cobrarán en mayo, correspondientes a abril de 2026, mientras se espera una nueva actualización.

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Estos valores incluyen los últimos incrementos definidos en ese acuerdo, por lo que no corresponden a un nuevo aumento para mayo sino a la aplicación de la escala vigente.

El acta fue rubricada por el secretario general Abel Furlán, los paritarios del sindicato y representantes de las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. El convenio alcanza a la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, con excepción de la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico.

Metalúrgicos: cuánto cobran en mayo de 2026 La aplicación de estos montos depende de la homologación oficial, paso necesario para que las empresas liquiden formalmente los incrementos. Con la actualización de las escalas, los trabajadores percibirán en mayo los sueldos de abril con valores más altos respecto a los meses previos.

industria pyme metalúrgica Las nuevas escalas corresponden al último acuerdo paritario cerrado en marzo de 2026. Pixabay Personal mensualizado Grupo “A” – Administrativo Adm. 1°: $833.257,48

$833.257,48 Adm. 2°: $924.732,49

$924.732,49 Adm. 3°: $1.067.759,96

$1.067.759,96 Adm. 4°: $1.166.170,85 Grupo “B” – Técnico Téc. 1°: $833.257,48

$833.257,48 Téc. 2°: $924.875,28

$924.875,28 Téc. 3°: $988.568,62

$988.568,62 Téc. 4°: $1.121.394,56

$1.121.394,56 Téc. 5°: $1.166.216,36

$1.166.216,36 Téc. 6°: $1.276.880,99 Grupo “C” – Auxiliar Aux. 1°: $801.577,24

$801.577,24 Aux. 2°: $872.358,95

$872.358,95 Aux. 3°: $992.754,70 Personal jornalizado (por hora) Categoría General Ingresante: $4.313,43

$4.313,43 Operario Calificado: $4.672,74

$4.672,74 Medio Oficial: $5.036,08

$5.036,08 Operario Especializado: $5.387,45

$5.387,45 Operario Esp. Múltiple: $5.695,63

$5.695,63 Oficial: $5.958,84

$5.958,84 Oficial Múltiple: $6.418,60

$6.418,60 Operador CNC (Oficial Superior): $6.418,60

$6.418,60 Oficial Múltiple Superior: $6.868,42 INDUSTRIA METALÚRGICA.jpg Las escalas incluyen tanto personal mensualizado como jornalizado. Imagen: Pixabay

Ingreso mínimo y sumas del acuerdo El Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) se actualizó a $1.036.390 como piso salarial mensual según la última escala vigente. Este monto incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras, y no impacta en indemnizaciones. En cuanto a los últimos tramos del acuerdo: Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

$25.000 no remunerativos Marzo 2026: $35.000 no remunerativos En total, el acuerdo acumuló un 14% de aumento remunerativo y $160.000 en sumas no remunerativas distribuidas a lo largo del período. Qué pasa con las paritarias Con el cierre del esquema en marzo, mayo encuentra al sector sin un nuevo acuerdo homologado. Mientras continúan las negociaciones, estas escalas funcionan como referencia para los salarios actuales, en un contexto donde la inflación sigue presionando sobre el poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos.