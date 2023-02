Daniel Marx sobre la economía: "Hoy no están las condiciones para un shock"

En ese marco, reconoció que es posible que haya más inflación por el doble juego entre reducir el déficit fiscal mediante la reducción de subsidios y las correcciones de precios relativos. "Estamos en esa situación, donde todavía hay correcciones y nos dan estos números de inflación. Estamos pasando un momento difícil y lamentablemente no está superado”.

Por su parte, de manera más coloquial se refirió al término "chocar" en analogía a la economía. Desde se punto, afirmó que "chocar no ocurrió" pero que "de ahí a que el automóvil funcione bien y vaya para adelante, falta bastante”.

El economista que dialoga con Massa y con Rubinstein, destacó sin embargo que "hay números fiscales y monetarios que están mejorando”, “los precios relativos van a ir al alza y eso lamentablemente van a traer más inflación. Creo posible el 60% de inflación, probable depende de nosotros”.

Cómo ve la economía en este año electoral

En otra segmento de la entrevista, en cuanto a la deuda en pesos reveló que mantuvo diálogo con algunos dirigentes de Juntos por el Cambio y que no todos tienen la misma postura que se reflejó a través del comunicado. Para el analista, en base a los escenarios posibles, "el mejor escenario es que se logre confianza, esto significa ir levantando el cepo pero no se lo va a poder hacer de golpe. Dejar atrás toda la corrección de precios, que mejore la eficiencia y la competencia".

"Si uno no piensa de mediano a largo plazo, va a ir de urgencia en urgencia", admitió y cerró: "Hoy me parece que no están las condiciones para un shock".