José Luis Daza: "Hay que matar la volatilidad mientras se asegura la solvencia fiscal y en ese camino estamos"

"Sin crecimiento no se puede avanzar . Creemos que hay que matar la volatilidad mientras se asegura la solvencia fiscal . Hay que ir hacia un sistema más estable, sostenible y solvente", dijo Daza, a la vez que destacó el compromiso del presidente Javier Milei y Luis Caputo , su ministro de Economía, con este objetivo.

El funcionario comentó que, a lo largo de su carrera, le tocó liderar el grupo de investigación de J.P. Morgan y pudo observar que, en el marco de las crisis de distintos países, los procesos de salida estuvieron muy vinculados a la disciplina de los gobiernos. "Creo que el centro de los problemas de Argentina ha sido la situación fiscal. Mi visión es que, mientras no se redujeran a cero el déficit era imposible lograr una estabilización y progreso económico", enfatizó.

Un camino que la centroderecha no se atrevió a recorrer

Celebró, así, que Argentina vaya en contra del mundo, donde la tendencia es hacia un incremento del gasto y una expansión del Estado, pero para él "ese es un gran error". Y, en ese sentido, dijo que "el problema no es la izquierda, si no la centro derecha, que siempre estaba en contra de hacer un ajuste fiscal". Dijo que era tradicional el discurso de "en este país no se va a poder".

Sin embargo, aseguró que el actual gobierno tomó la determinación de hacerlo y destacó que era un gran desafío, "un gran trabajo de ingeniería". Daza dijo que "había que entender sobre finanzas, sobre cómo funcionan los bancos, cómo manejan sus cajas, es decir, que se requerían grandes conocimientos de macro y de finanzas". Dijo que Caputo supo de eso y que, junto a Milei emprendieron ese camino.

Y dijo que lo que pasa en Argentina es que la gente se autoasegura en dólares, con los que tiene en el colchón, en la caja fuerte o dónde sea. "Cuando tiene miedo de una crisis o de una devaluación, empieza a comprar dólares, pero eso no es positivo para la economía. En eso, la Argentina es un caso único y este Gobierno quiere revertirlo. Quiere que la gente confíe en el país y vuelque sus dólares al sistema", enfatizó.

Así, contó que decidió sumarse a este gobierno inspirado por esa voluntad y que su expectativa es que siga ese sendero y que la Argentina empiece a crecer.