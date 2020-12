Déficit de u$s275 millones con Brasil

Así se desprende de un informe de la consultora ABECEB, en base a datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC), quien remarcó que el intercambio comercial exhibió un déficit por séptimo mes consecutivo. “Las exportaciones totalizaron un valor de u$s664 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s 939 millones. El resultado noviembre representa el déficit más abultado desde junio 2018 e implica un deterioro de u$s 432 millones con respecto al registro en igual mes de 2019 (u$s 157 millones)”, señaló la firma.