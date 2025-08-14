Día del Niño 2025: este supermercado ofrece grandes descuentos para comprar los mejores regalos a menor precio







Con la llegada de la esperada fecha, esta cadena cuenta con cuotas y reintegros para ahorrar en juguetes, indumentaria y otros elementos.

Carrefor cuenta con varios descuentos para comprar los regalos del Día del Niño. Freepik

Muchos supermercados ofrecen promociones especiales por el Día del Niño, que llegará este domingo 17 de agosto. La cadena francesa Carrefour no se queda atrás, ya que hasta el domingo los compradores obtendrán grandes descuentos en diversos juguetes para los más chicos de la casa.

Este año la fecha sufrió distintos cambios. En un principio se iba a celebrar el 10 de agosto debido al feriado por el paso a la inmortalidad de San Martín y las PASO 2025. Sin embargo, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) retomó la fecha inicial debido a la eliminación de las elecciones.

Carrefour: todos los descuentos disponibles para el Día del Niño 2025 carrefour.jpg En primer lugar, los clientes de este supermercado podrán pagar juguetes, ropa y productos de electrónica en 3 cuotas sin interés. También habrá 6 cuotas para scooters, andadores, rollers, triciclos, monopatines y productos para bebés, mientras que se otorgarán hasta 12 cuotas sin interés en la compra de trampolines y mesas multijuegos.

Por otro lado, la cadena ofrece un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en bicicletas seleccionadas. También habrá un 80% de descuento en la segunda unidad al comprar dos juguetes y pelotas de fútbol, básquet, vóley o rugby. En esta promoción, también podrán acceder a 3 cuotas sin interés, siempre y cuando se superen los $10.000.

Otras promociones destacadas para el Día del Niño son un 30% de descuento en arcos de fútbol y un 40% de descuento en monopatines, skates y accesorios de ping pong. Finalmente, también hay un beneficio especial para poder envolver los regalos, ya que Carrefour ofrece un 3x2 en papeles y bolsas.

