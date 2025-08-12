Día del Niño 2025: tomá nota de los descuentos y promociones bancarias para que no gastes de más

Supermercados y bancos suman promociones, descuentos y cuotas sin interés hasta el 17 de agosto para tus compras por el Día del Niño.

En este Día del Niño, aprovechá las ofertas y descuentos para sorprender a tus peques.

Después de algunas idas y vueltas, el Día del Niño se celebrará en Argentina el proximo domingo 17 de agosto. Más allá de la polémica generada en torno al día elegido, la fecha tiene su fundamento fundamental en la concientización respecto del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en todo el mundo, según lo indica UNICEF. En la práctica, este es un día en el que los niños esperan regalos. Bancos, supermercados y jugueterías prepararon ofertas, descuentos y promociones para que compres sin gastar de más.

Y no es un dato menor en especial porque, parte de la tensión generada respecto del traslado de la fecha del Día del Niño tenía que ver con la altura del mes y el dinero disponible de las familias. En particular, las jugueterías esperan esta fecha con la esperanza de revertir la tendencia plasmada por un informe reciente que indica que la indumentaria gana lugares en las elecciones de obsequios por sobre juguetes.

Si aún no compraste, tomá nota de las ofertas , promociones y descuentos de las cadenas y bancos más importantes del país y financiá tu regalo de la forma más inteligente.

El supermercado Coto ofrece opciones súper variadas para regalarle a los más pequeños en su día, desde ropa hasta diversos juguetes. Tiene una amplia variedad de regalos: bicicletas, triciclos, juegos de mesa o en el sector de indumentaria desde calzado hasta ropa que pueden usar todos los días.

Además, ofrece 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en todo el sector de juguetería para abonar los regalos del Día del Niño. Este beneficio estará válido hasta el 14 de agosto. El mismo día finaliza una promoción excepcional, con la opción de elegir 12 cuotas sin interés o 25% de descuento abonando en un pago con Comunidad Coto en las bicicletas SPX seleccionadas.

Los supermercados ofrecen descuentos y cuotas sin interés para que compres tus regalos por el Día del Niño.

Si querés regalar algo de indumentaria, habrá 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés para pagar camperas y chalecos, también hasta el 14 de agosto.

Para quienes se colgaron y no llegaron a comprar un regalo, hasta el 17 de agosto habrá 6, 9 o 12 cuotas sin interés con diversos bancos en algunos productos seleccionados de juguetería.

Banco del Sol: hasta 9 cuotas sin interés en comercios adheridos

A veces es muy complejo elegir el mejor regalo para los niños y seleccionar la mejor forma de pagarlo. El banco digital de Sancor Seguros, Banco del Sol, tiene beneficios exclusivos para sus clientes en este Día del Niño. Hasta el día 16 de agosto inclusive, podrán abonar con tarjeta de crédito o con la aplicación MODO desde la aplicación del banco y contar con 9 cuotas sin interés para pagar en comercios que estén adheridos, algunos de ellos son las jugueterías Algo Grosso y Educando.

Y si estás pensando en sorprender a algún niño con una bicicleta, Banco del Sol tiene el mismo beneficio en las bicicleterías Ne Bikes, Aurora Bikes y Bicicletas Olimpia.

Pero si tenes en mente algún regalo especial de librería, SBS Librerías está adherido al Banco del Sol y tenes la oportunidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

Carrefour: descuentos y has 12 cuotas sin interés en regalos para el Día del Niño

Carrefour Argentina lanzó un catálogo con una propuesta muy especial para las familias, con descuentos y promociones en juguetes y productos que tienen licencias oficiales de Burago Fórmula 1, Stitch, Disney, Marvel, y otra gran cantidad.

Hasta el 17 de agosto, los clientes de Carrefour pueden pagar con 3, 6 o 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de juguetería y también de indumentaria o puericultura.

Habrá descuentos especiales de hasta 20% en bicicletas y también una opción de comprar juguetes desde $4.999, en tiendas físicas y también en carrefour.com.ar.

Día del Niño Los bancos también se suman al Día del Niño con descuentos en tus compras. FreePik.es

Banco Nación suma promociones por el Día del Niño

El Banco Nación también ofrece una amplia gama de posibilidades para comprar los regalos del Día del Niño. Hasta el 17 de agosto, habrá descuentos de hasta 40%, cuotas sin interés en indumentaria, en jugueterías y en librerías.

De viernes a domingo, hasta el 17 de agosto, los clientes de Banco Nación podrán obtener un 25% de descuento en indumentaria y un 20% de descuento en jugueterías y librerías. Además, la opción de poder pagar en hasta 12 cuotas sin interés. Quienes abonen los regalos con Mastercard, además, tendrán un descuento adicional del 10%.

Por otra parte, hasta el 14 de agosto se van a mantener esos porcentajes de descuento, pero con la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

Los clientes que cobren su sueldo en una cuenta del Banco Nación tendrán acceso a un descuento adicional del 5% para comprar durante los días de la promoción.

Todos los descuentos ofrecidos no tienen tope de reintegro y aplicarán exclusivamente pagando con BNA+ MODO.

Brubank apuesta por las compras en cuotas sin interés

Otro banco digital que también ofrece una gran oportunidad para comprar de la mejor manera los regalos del Día del Niño es Brubank, el banco digital más grande de Argentina, que lanzó promociones especiales para sus clientes en esta fecha.

Día del Niño - Juguetes Si necesitás financiar tu gasto para los regalos del Día del Niño, nada mejor que aprovechar las cuotas sin interés que ofrecen los bancos. FreePik.es

Del 9 al 16 de agosto, al realizar pagos con la tarjeta de crédito Visa Brubank, los usuarios podrán disfrutar de beneficios exclusivos en jugueterías, librerías y más: