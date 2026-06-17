Día del Padre con "demanda cautelosa": cuáles son los regalos más elegidos por los argentinos este año + Agregar ámbito en









Un informe estimó que el gasto promedio por ticket será de $62.000 y que prima la búsqueda de financiación. Tres de cada diez personas eligen las compras online.

Indumentaria lidera las preferencias (33,4%), seguida por experiencias (24,9%) y vinos/licores (13,9%).

Este domingo se celebra el Dia del Padre, una fecha emblemática para el año familiar, pero también de mucha relevancia en el plano de lo comercial. En un contexto de caída del poder adquisitivo de las familias, un informe advirtió que en los días previos se observa una "demanda cautelosa" y destacó que el consumidor está comparando más y esperando los últimos descuentos. Además, brindó detalles sobre cuáles son las opciones favoritas de los argentinos para el regalo y de qué manera eligen comprar.

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El informe fue realizado por la consultora Focus Market, dirigida por Damián Di Pace. El especialista afirmó que "de cara al Día del Padre, las promociones, ofertas y descuentos se consolidan como una de las principales herramientas para estimular el consumo en un contexto de demanda cautelosa". Según el estudio, se espera que la proyección de Gasto promedio por regalo para el Día del Padre sea de $62.000.

En esa línea, Di Pace agregó que los comercios buscan atraer compradores mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados. También subrayó que "los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas durante el Día del Padre".

¿Qué van a regalar los argentinos para el Día del Padre? Frente a la consulta de qué le van a regalar los argentinos a su papá en su día, se encuentran en los primeros puestos: Indumentaria 33,4%, Experiencias (Cena, Día de campo, etcétera) 24,9%, y Vinos y Licores 13,9% (se mantienen los tres primeros lugares con respecto a 2025).

Luego le siguen en menor proporción: Calzado 6,9%, Perfumería 6,7%, Informática, TV y Video 4,5%, Herramientas 2,7%, y Joyería/Relojería 2,1%. En últimos lugares Librería, Smartphones, Artículos p/ el hogar y usos particulares, Marroquinería, y Regalería (entre 1,6% y 0,3%). Qué vas a regalar para el Día del Padre Los lugares más elegidos para comprar el regalo del Día del Padre Respecto de dónde comprarán el regalo del Día del Padre los argentinos, se priorizan las compras en Centros Comerciales a Cielo abierto (Comercio Minorista tradicional) 33%, Comercio Electrónico 27% (Sitio web del vendedor 40%, Marketplace 37%, Instagram 15%, Facebook 6%, y otro 2%), Shopping 22%, Outlet 11%, y Supermercados 7%. De esta manera, se observa que hay cierta línea de hábito que aún permanece en relación a la preferencia de comprar presencialmente. Dónde vas a comprar el regalo del día del padre Abanico de opciones para regalar para cada bolsillo En Focus Market relevaron diferentes alternativas de regalos que se pueden encontrar en Marketplace, que van desde los $10.000 a los $60.000: En el rango de $10.000 a $20.000 se puede encontrar: mate y bombilla, botella de agua metal 540ml, taza de cerámica con foto impresa y set para asador, con funda de eco cuero, tabla, cuchillo y tenedor.

se puede encontrar: mate y bombilla, botella de agua metal 540ml, taza de cerámica con foto impresa y set para asador, con funda de eco cuero, tabla, cuchillo y tenedor. Para quienes pueden gastar entre $30.000 y $40.000 , las opciones son: copa de vino en estuche, set matero (con bolso, termo, mate, azucarera y yerbera), remera de algodón con la inscripción Día del Padre, y desayuno con mate más pastelería dulce/salada casera.

, las opciones son: copa de vino en estuche, set matero (con bolso, termo, mate, azucarera y yerbera), remera de algodón con la inscripción Día del Padre, y desayuno con mate más pastelería dulce/salada casera. Y por último dentro del rango de $50.000 a $60.000 se puede regalarle a papá: un mini metegol 50x30x9cm, vino de primera marca con copa, box de vino y conservas, o billetera de eco cuero.