Diálogos de Wall Street: Donald Trump se las trae y la Bolsa no se hace problemas; ¿durará?

¿Volvemos a los cortocircuitos de meses atrás? Trump empuja de nuevo la suba de aranceles y el recambio de la conducción de la Fed. Sin embargo, Wall Street no se hace problemas. Y trepa cada vez más alto. ¿Durará, Gekko?

Periodista: Trump se las trae. Reparte aranceles por docenas. Con la discrecionalidad de abril, y niveles similares o inclusive más altos. A la par, multiplica la artillería contra la Fed y, en especial, contra su titular, Jerome Powell. Inclusive ahora manda a los funcionarios del gobierno a castigarlo. Y fomenta los rumores de su renuncia inminente. Lo que más sorprende es que la agitación crece y no arroja consecuencias. Wall Street se atreve a cotizar más alto y habilita nuevos récords. Son historias paralelas.

Gordon Gekko: Es simple. No lo toma en serio.

G.G.: Llevamos meses de postergaciones en materia de aranceles. No tiene sentido prolongar la incertidumbre, pero puede hacerse. Trump trata de cobrarle a sus socios comerciales, México y Canadá, y no encuentra la manera de entrarles de lleno. Quiere sentar a los europeos a la mesa de negociación y no consigue mucho. Sigue bregando con Japón y la India, y así sucesivamente con dos docenas de países que le interesan. Sin resultados tangibles.