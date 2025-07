El Gobierno cerró dos estructuras del ex Ministerio de Mujeres

De acuerdo a la Resolución de la actual administración, informe de auditoría sobre el Programa arrojó que "se identificaron debilidades sustantivas en los circuitos operativos, sistema de registro, supervisión de casos y en la autosuficiencia documental de las intervenciones realizadas".

Así, dicho informe sostiene que "el 38% de los casos asistidos por el programa no registraban acciones de abordaje o seguimiento, el 75% de las acciones activas no habían sido actualizadas en más de seis meses y que el 26% de los casos analizados carecía de estrategia integral de abordaje".



Estos factores habrían comprometido "la trazabilidad, el control y la efectividad del acompañamiento brindado". El documento también detalla que "se observaron falencias en el cumplimiento de los requisitos formales" de la normativa vigente.



Tales serían como la "falta de vinculación entre los registros primarios (Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de Género) y auxiliares, informes no firmados ni conformados por las profesionales intervinientes y documentos ausentes o incompletos".



En conclusión, la auditoría sostuvo que "el circuito implementado por el Ministerio para el seguimiento de las personas asistidas y la supervisión del desarrollo de las actuaciones ejecutadas no resultaba suficiente para mitigar los riesgos de cumplimiento y control, por lo que recomendó la revisión integral del programa y la implementación de medidas correctivas sustanciales".

Qué son el Programa Acercar Derecho y el Registro de Organizaciones Sociales

El Programa Acercar Derechos se creó bajo la entonces Dirección Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en Casos de Violencia por Razones de Género, con el fin de dar una respuesta integral a las necesidades de las mujeres y LGBTI+ en contextos de violencia por motivos de género.



En ese caso, "se buscaba abordar simultáneamente los distintos derechos vulnerados de las personas desde una perspectiva interseccional e intercultural".

El Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordan temáticas de Género y Diversidad se creó bajo la Unidad Gabinete de Asesores del citado Ministerio para relevar y sistematizar información acerca de las organizaciones sociales vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+.



Se buscó mejorar "el acompañamiento del Estado a aquéllas, los recursos y herramientas puestos a su disposición y para fortalecer los lazos" entre el entonces Ministerio y las organizaciones, "como así también el trabajo en red con y entre ellas".