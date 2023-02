Diálogos de Wall Street

P.: ¿Y la sintonía fina?

G.G.: Revivieron los animal spirits en todos los frentes. Sabíamos lo de China -fue una decisión política tajante, la de cancelar la estrategia de tolerancia cero al covid- pero no había forma de prever tanto vigor por parte del consumidor. Se le pasó el susto y volvió a gastar.

P.: Y no hablamos solo de EE.UU. Gran Bretaña parecía condenada a una recesión y según el índice PMI retomó el crecimiento en febrero que excede la pujanza del continente europeo.¿Cuán confiable es esta data?

G.G.: Esa incertidumbre es parte del drama del momento. La tarea de sintonía fina es muy data dependiente, y el viraje de los indicadores tiene una fuerza inesperada, difícil de prever y hasta cierto punto, de creer en su totalidad.

P.: Los bancos centrales van a retomar su dureza en función de la nueva información que reciben. ¿Podrían estar exagerando?

G.G.: En la medida que se recogen signos de robustez que provienen de varias fuentes independientes, y de países distintos, es posible que la realidad sea efectivamente más vigorosa que a fines del año pasado y no se trate de un error de medición. Lo que hace al mercado laboral está validado por la caída de los pedidos de subsidios por desempleo. Son más bajos que el promedio registrado en 2019, cuando la economía estaba libre de pandemia y en un ciclo de expansión sin nubarrones. Y la banca central, en principio, va a moverse como tenía previsto al comenzar el año. Con retoques de medio punto más el BCE y el Banco de Inglaterra. Y la Fed tiene margen de medio punto para llegar a su tasa terminal de 5,25%, según el mapa de puntos que publicó en diciembre.

P.: La noticia es que podría aplicarlo de una sola vez, y no en dos de un cuarto de punto. Usted no los veía muy inclinados a apartarse del sendero de un cuarto de punto, pero James Bullard y Loretta Mester, expusieron el tema tras ver la inflación de enero.

G.G.: Si me pregunta hoy le diré que le preste atención a Patrick Harker que explicó con lujo de detalles por qué la Fed prefiere moverse a razón de 25 puntos base por mitin. Pero la decisión esperará un mes. Y se tomará tras ver la inflación de febrero. Y, desde ya, la creación de empleo de enero. Con una tasa de desocupación en 3,4% la Fed no está cómoda. Con precios que no vuelvan a moderarse no creo que haya problemas en gatillar un ajuste de medio punto. No se olvide que pese a que la tasa terminal era 5,25% había siete miembros que preferían trepar más alto.

P.: ¿Cree que esperaban algo así, tan pujante?

G.G.: Esperaban complicaciones, altibajos, un proceso que pudiera alargarse. Ya lo dijo Bullard. Estos números que vemos sorprenden más a los mercados, que tenían una visión muy optimista que la Fed.

P.: También sorprenden al Banco de Canadá.

G.G.: Así es. Toronto decidió un último retoque de tasas de un cuarto de punto y dejar que los efectos rezagados de la política monetaria hagan el trabajo final.

P.: ¿Y ahora?

G.G.: Todos dependen de la data. El Banco de Canadá fue el primero en romper la regla de jugar con fichas chicas de un cuarto de punto. No le tembló el pulso para ensayar una suba de un punto. Así llegamos hasta acá. Ya no corremos detrás de la inflación, pero ahora hay que estacionar el coche con cuidado. Sin romperlo, pero sin que la inflación se escape de nuevo.