Diálogos de Wall Street

G.G.: Es que no es un muerto gestado en la época de bonanza y de las tasas cero -mantenido sin costo, oculto en el armario– y que la suba de tasas fuerza a salir a la luz. No es un zombie. Y no existía de antes. El sistema, créase o no, con sus pequeñas dolencias, y sus vicios varios, estaba sano. No sucumbió a la pandemia. Le llevó tiempo complicarse.