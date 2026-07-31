Divisiones en la Fed: dos de los miembros disidentes promueven una pronta suba de tasas para frenar la inflación

Hammack y Kashkari expresaron su preferencia por actuar de manera inmediata y gradual, respectivamente, en la última reunión de política monetaria. Los detalles, en la nota.

Dos de los tres responsables de la Reserva Federal que plantearon sus diferencias en la reunión de política monetaria de esta semana, a favor de un alza de las tasas de interés, indicaron este viernes que es necesario actuar de manera inmediata para volver a situar la inflación en el objetivo del 2% de la Fed.

Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, señaló que "la inflación se ha mantenido obstinadamente por encima del 2% durante más de cinco años, y no confío en que vuelva a nuestro objetivo por sí sola". Además, agregó que "una tasa de interés de los fondos federales más alta contribuiría a frenar la actividad económica y a reducir las presiones inflacionarias".

Hammack también subrayó que "preferí actuar en nuestra última reunión porque no consideraba que la orientación actual de la política monetaria fuera lo suficientemente restrictiva".

Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, señaló que "la inflación se ha mantenido obstinadamente por encima del 2% durante más de cinco años, y no confío en que vuelva a nuestro objetivo por sí sola".

En un comunicado aparte, el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari , expresó su preocupación por la inflación y señaló que la Fed debería haber subido las tasas el miércoles como primera medida de una serie de subidas.

"Para hacer frente al riesgo de que la elevada inflación se consolide, prefiero endurecer la política monetaria de forma gradual a medida que recopilemos más datos sobre la evolución de la inflación y el empleo", escribió el presidente de la Fed de Mineápolis.

El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, expresó su preocupación por la inflación.

Kashkari hizo énfasis en que "si la inflación se mantiene elevada, en mi opinión, sería mejor aplicar una posible serie de pequeñas medidas de política monetaria que esperar y acabar concluyendo que eran necesarias medidas aún más drásticas". Además, afirmó que "si la inflación remite de forma duradera, una estrategia de pequeños pasos en materia de política monetaria permitiría al FOMC ralentizar o pausar los ajustes posteriores sin un impacto innecesario en la economía real".

No hay dos sin tres

Hammack ha marcado diferencia con una postura restrictiva en tres de las ocho votaciones de las reuniones de política monetaria, mientras que Kashkari lo ha hecho en seis ocasiones de un total de 30 votaciones, según Wrightson ICAP.

Por su parte, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, fue la tercera responsable en apoyar esta semana una subida de un cuarto de punto porcentual de la tasa de interés de referencia del banco central, desde su rango actual del 3,50%-3,75%. Cabe recordar que la votación a favor de mantener el costo del crédito fue de 9 a 3.

Posturas divergentes: Hammack aboga por actuar de inmediato, Kashkari prefiere endurecer la política monetaria gradualmente. Federal Reserve

Inflación que persiste

El desenlace del encuentro de esta semana estuvo envuelto en una atípica incertidumbre, en gran medida porque el flamante titular de la Reserva Federal, Kevin Warsh, optó por no anticipar su postura en materia de política monetaria.

Aunque los mercados daban por descartado un ajuste del tipo de interés este miércoles, el consenso prevé que el organismo avance con un incremento en la cita del 15 y 16 de septiembre. En paralelo, la variable inflacionaria de cabecera para la entidad, el índice de gastos de consumo personal (PCE), avanzó un 3,7% anual en junio y continúa bajo tensión alcista.

Las declaraciones del miércoles emitidas por Warsh, en las que sugirió frenar la inflación sin adoptar medidas estrictas para alinearla con la meta del 2% e insinuó una posible revisión de dichos objetivos, impulsaron el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años por encima del 5,2%, alcanzando su pico más alto en 19 años. Esta tendencia al alza en los retornos se mantuvo durante las jornadas del jueves y el viernes.

El alza de precios, influenciada por factores de oferta, presenta un desafío para la Fed presidida por Kevin Warsh. Foto: White House

Aunque la inflación se ha moderado sustancialmente con respecto a los niveles observados durante la pandemia de COVID-19, se ha mantenido obstinadamente por sobre el objetivo de la Fed, debido en parte a los aranceles a las importaciones del presidente Donald Trump y al fuerte aumento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Irán. La inflación también se ve impulsada por las inversiones relacionadas con el sector de la inteligencia artificial.

El carácter generalmente relacionado con la oferta del actual problema de inflación supone un reto especial para la Fed ya que, tradicionalmente, sus responsables monetarios se abstendrían de tomar medidas en una situación de este tipo.