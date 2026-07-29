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29 de julio 2026 - 09:05

El barril de petróleo se dispara más de 7% tras amenazas de Trump contra Irán

Los inversores aguardan la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y los balances de Microsoft y Meta, en un contexto de renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán que impulsan al crudo y vuelven a generar incertidumbre sobre la inflación.

La tensión en Medio Oriente continúa condicionando el mercado.

La tensión en Medio Oriente continúa condicionando el mercado.

El consenso del mercado continúa anticipando que la Fed mantendrá sin cambios la tasa de interés. Sin embargo, el reciente repunte del crudo llevó a que una parte de los operadores comience a incorporar la posibilidad de una suba preventiva. De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de un aumento de tasas en esta reunión rondan el 30%.

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Para Kathleen Brooks, directora de Research de XTB, una eventual decisión de endurecer la política monetaria no respondería al estado actual de la economía estadounidense, sino a una estrategia preventiva frente al riesgo de un nuevo rebrote inflacionario impulsado por la energía.

En la misma línea, la analista de Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya, considera que la Reserva Federal difícilmente modifique las tasas en esta reunión, aunque espera un comunicado con un tono más restrictivo ("hawkish"), en línea con la postura del presidente de la entidad, Kevin Warsh, quien evitó anticipar el rumbo futuro de la política monetaria.

Las big tech, bajo la lupa

Tras el cierre de la rueda, el foco del mercado pasará a los balances de Microsoft y Meta, dos compañías que deberán convencer a los inversores de que el fuerte gasto destinado al desarrollo de inteligencia artificial comienza a traducirse en mayores ingresos y rentabilidad.

La atención estará puesta especialmente en los planes de inversión en infraestructura de IA, luego de que la semana pasada Alphabet y Tesla decepcionaran al mercado y reavivaran el debate sobre el elevado nivel de desembolsos que exige la carrera tecnológica. Los analistas advierten que el margen para decepcionar es reducido. En el caso de Microsoft, el mercado espera una aceleración del negocio de Azure y señales de que las inversiones en inteligencia artificial se traduzcan en un crecimiento sostenido de ingresos y márgenes.

Meta también llega bajo presión, ya que los inversores siguen de cerca el incremento de su gasto en IA y buscan mayor claridad sobre la estrategia de monetización de esas inversiones.

El foco del mercado pasará a los balances de Microsoft y Meta

El foco del mercado pasará a los balances de Microsoft y Meta

El petróleo vuelve a subir

El otro gran factor que condiciona a los mercados es la renovada tensión geopolítica en Medio Oriente. El precio del Brent sube 4,36% a u$s85,65, mientras que el WTI supera los u$s82, luego de que Estados Unidos interceptara un ataque con misiles iraníes y respondiera con bombardeos sobre instalaciones vinculadas a grupos respaldados por Teherán en Irak.

Al mismo tiempo, nuevos incidentes en el mar Rojo y la amenaza sobre rutas clave para el transporte marítimo de petróleo volvieron a elevar el riesgo de interrupciones en la oferta mundial de crudo.

Analistas de ING advirtieron que la combinación de los ataques en el estrecho de Ormuz y las acciones de los hutíes sobre infraestructura petrolera saudí incrementa el riesgo de nuevas disrupciones en el suministro energético, un escenario que mantiene bajo presión a los mercados.

En paralelo, los inversores también siguen de cerca la reunión que la OPEP+ celebrará el próximo 2 de agosto, donde se espera un nuevo aumento de la producción. Sin embargo, el impacto de esa mayor oferta podría verse limitado si persisten las interrupciones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

La tensión en Medio Oriente continúa condicionando el mercado.
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NYSE
El Dow Jones renovó récord, pero la debilidad de Tesla y los chips limitó el avance de Wall Street.
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Imagen: Freepik

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