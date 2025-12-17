SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de diciembre 2025 - 08:38

Muerte del soldado en la Quinta de Olivos: la Justicia ordenó la autopsia de Rodrigo Gómez

El joven fue encontrado sin vida en la Casa Presidencial y se analiza la posibilidad de un suicidio. La investigación quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La Justicia ordenó este martes que se le realice la autopsia al soldado Rodrigo Gómez, encontrado sin vida en la Quinta de Olivos, para esclarecer las circunstancias de su muerte. Tenía 21 años y había dejado una carta.

El joven soldado de 21 años fue encontrado este martes en uno de los puestos internos, mientras se realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial, según indicaron desde el Gobierno.

Si bien se barajan distintas hipótesis, la principal apuntaría a que el soldado se habría quitado la vida. El joven era de Misiones y formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

La autopsia de Gómez se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con la investigación a cargo de la jueza Arroyo Salgado.

La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado.

Distintas áreas de las fuerzas federales intervinieron en el caso de Gómez mientras se efectúan las pericias. Por su parte, los servicios médicos llegaron de inmediato para confirmar su fallecimiento.

La Casa Rosada difundió un comunicado oficial en el que precisó que era integrante del Ejército Argentino y que se estaba ocupando de la vigilancia dentro del predio al momento del episodio.

