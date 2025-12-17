Muerte del soldado en la Quinta de Olivos: la Justicia ordenó la autopsia de Rodrigo Gómez

La Justicia ordenó este martes que se le realice la autopsia al soldado Rodrigo Gómez, encontrado sin vida en la Quinta de Olivos, para esclarecer las circunstancias de su muerte. Tenía 21 años y había dejado una carta.
El joven soldado de 21 años fue encontrado este martes en uno de los puestos internos, mientras se realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial, según indicaron desde el Gobierno.
Si bien se barajan distintas hipótesis, la principal apuntaría a que el soldado se habría quitado la vida. El joven era de Misiones y formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Muerte en la Quinta de Olivos: la Justicia ordenó la autopsia de Rodrigo Gómez
La autopsia de Gómez se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con la investigación a cargo de la jueza Arroyo Salgado.
La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado.
En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar.
