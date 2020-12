Dólar ahorro: menos de un millón compró en noviembre (la cifra más baja en 8 meses)

Según el informe de Balance Cambiario de la autoridad monetaria, los gastos efectuados con tarjeta en el exterior presentaron una caída del 68% en términos interanuales (u$s 113 millones), “en el marco de la continuidad del cierre de fronteras por la pandemia”.

“La cuenta corriente cambiaria, que comprende el resultado neto de operaciones de cambio registradas como exportaciones netas de bienes y servicios, e ingreso primario y secundario, registró un déficit de u$s 340 millones, explicado por las compras netas por ‘Ingreso primario’ y ‘Servicios’”, señaló el BCRA en su informe, y remarcó: “La cuenta financiera del ‘Sector Privado No Financiero’ tuvo un déficit de u$s 583 millones, como consecuencia de la formación neta de activos externos y de las cancelaciones netas de deuda financiera”.

La entidad conducida por Miguel Pesce señaló también que “los clientes de las entidades compraron en el mercado de cambios u$s 667 millones, lo cuales fueron vendidos por éstas últimas por u$s 385 millones y por el BCRA por u$s 282 millones, respectivamente”. “Adicionalmente, la Autoridad Monetaria efectuó ventas de forma directa al Tesoro Nacional por u$s 568 millones”, remarcó.

El sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por u$s 57 millones. “Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas históricas, ‘Oleaginosas y Cereales’, registró ingresos netos por u$s 1.590 millones, con una reducción de 31% respecto a los registrados en el mismo período de 2019. Cabe recordar que el sector en el último bimestre de 2019 registró ingresos extraordinarios totalizando para noviembre unos u$s2.300 millones. Este nivel de ingresos estuvo en línea con las estimaciones de exportaciones netas de bienes para el mes”, sostuvo el Central.

“El ‘Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales’, en cambio, fue comprador neto en el mercado de cambios, con un total de u$s1.533 millones, lo que significó una disminución de sus compras netas de u$s 175 millones respecto al mes inmediato anterior”, concluyó.