Dólar blue: el valor de cuatro cifras que podría tocar a fin de año

Me contas un poco de la producción

- La cosecha de trigo viene fracasando parejo, comenzamos esperando 17 millones de toneladas, personalmente no creo que lleguemos a los 14 millones de toneladas. Hay poca mercadería vendida, apenas 1,5 millones de toneladas, los precios no son buenos, el productor espera un poco más, el mercado mundial no puede darle más valor con la baja de precios en Estados Unidos y Europa.