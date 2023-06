Dólar, bonos y la estrategia de Massa para acelerar con el FMI

Siempre hablando del dólar y las reservas del Banco Central, huelga recordar que el FMI debía realizar un desembolso de u$s 10.600 millones de aquí a fin de año. Uno de esos desembolsos, de u$s 3300 millones, quedaba originalmente a fines de diciembre , es decir, en pleno arranque del nuevo gobierno. Este dato es importante porque, de adelantar todo el desembolso (aunque en dos cuotas), el organismo pediría algunos compromisos en línea con esa circunstancia, por ejemplo, podría restringir el uso de esos dólares para algunos menesteres con la finalidad de certificar que se mantendrán en las reservas.

Esto es así porque si hay algo que preocupa al FMI, es cómo se financiaría el déficit fiscal de este año. Según pudo saber Ámbito, la consulta fue realizada al equipo negociados argentino encabezado por Gabriel Rubinstein y Leonardo Macdur. Se trata de uno de los tópicos más densos a la hora de hacer progresar las conversaciones.

El otro punto, también relevante -pero que interesa más a Economía que al FMI- es qué porcentaje del desembolso total que hará el FMI podrá ser utilizado para intervenir en el mercado cambiario del dólar y así mantener a raya tanto al dólar MEP como al CCL. De todas formas, para el ministro de Economía, en persona, el cronograma sería distinto al de su team. Mientras su equipo concluiría la próxima semana las conversaciones en Washington, él inauguraría el 20 de junio el Gasoducto Néstor Kirchner y posteriormente viajaría a los Estados Unidos.

La otra carta que se guarda el ministro

Hay otro recurso que el Gobierno tiene en stand by y que, por ahora, no ha sido activada, si bien el decreto se publicó. Se trata del canje de bonos en dólares (Globales) a cambio de títulos en pesos, duales que recompensan al tenedor tanto ante la inflación como a las variaciones del tipo de cambio, lo que suba más.

La intención original era deslistar los Globales por unos u$s 4000 millones. Así, la estrategia adicional era utilizar la otra parte de los bonos en dólares, los Bonares, para darle profundidad del mercado al Dólar CCL, y así ponerle un techo ante una eventual escalada. Consultados, en el equipo económico señalaron que se guardan esa “carta” para otro momento.

Según estimaciones, tanto el BCRA como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses acumulan gran cantidad de bonos. Entre los bonos soberanos en dólares en manos del FGS - de ley local como AL35 y AL38 – las tenencias rondano los u$s 11.500 millones, a los que se suman otros u$s 4000 millones de ley extranjera. El BCRA tendría otros u$S 15.000 millones.

El giro inesperado que quiere Massa

El dato a tener en cuenta es que el próximo 21 y 22 de junio habrá que pagarle al Fondo unos u$s 2.700 millones. Con las reservas en un estado crítico, en Economía creen que la movida debe anticiparse, aunque más no sea en las señales al mercado. Por eso aún persiste la idea de transferirle al FMI un monto que podría rondar los u$s 2.500 millones, antes de esa fecha. Si bien no está confirmado, para hacer ese pago podría utilizarse el saldo de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) en el Banco Central.

Con el canje de deuda exitoso, el perfil de vencimientos para lo que queda del año pasó de $11,6 billones a $4,2 billones, con el bonus de que mucho de esas cancelaciones se harán en 2024 y 2025. En Economía, le asignan una importancia capital a esta cuestión, ya que creen, descomprime uno de los factores que podría generar tensión inflacionaria adicional de aquí a las elecciones.