Dólar: cuál es la estrategia del Gobierno para moderar la suba del MEP y del CCL

Se estima que el mercado podría vender unos 4 millones de toneladas, con lo cual podrían ingresar unos u$s2.000 millones. Para el analista, la estrategia es generar incentivos. "Esto implica que busca dormir al dólar blue en los próximos 53 días, con la esperanza de mejorar en la carrera electoral. El dólar de fondo es alcista, no por la foto que vemos hoy, es porque los pasivos monetarios del BCRA podrían ubicarse en $66 billones en un año, y si las reservas no crecen no me quiero imaginar la expectativa de valor de los dólares alternativos. Pensar que los dólares alternativos suban más de un 200% del valor actual luce muy lógico", concluyó.