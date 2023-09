Dólares financieros: prevén una mayor cobertura ante la incertidumbre electoral y la escasez de divisas

En cuanto a la escasez de dólares, desde Grupo IEB señalaron que “pese a los desembolsos por parte del FMI y las compras sostenidas de divisas en el MULC, los niveles negativos de reservas del BCRA continúan generando preocupación en el mercado. La llegada de fondos desde el organismo internacional sirvió para dar un respiro transitorio a las arcas de la autoridad monetaria, con las reservas brutas alcanzando u$s29.000 MM, alivio que se disipó luego de la cancelación de pasivos con la CAF, Qatar, China y el adelantamiento de pagos al mismo Fondo, presionando a las reservas netas a la baja hasta u$s -4.800 MM, aunque continuando por encima de los niveles críticos alcanzados algunas semanas atrás. En cuanto a las intervenciones en el MULC, el saldo positivo de u$s 1.200 MM acumulado en agosto no alcanza como señal positiva para calmar a los mercados, entendiendo que el BCRA se las ingenia para alcanzar estos niveles de compras en el mercado abierto”.

Perspectivas

Julián Grancharoff, director académico de la Maestría en Finanzas de la UNSAM, señaló: “hacia adelante serán clave dos factores principales: los flujos y los fundamentos políticos. En cuanto a los flujos, va a depender de cuán agresiva sea la política fiscal en lo que queda de campaña. Las últimas medidas representan el 0,6% del PBI, por lo cual hay que ver cómo continúa y cómo hace el Gobierno para alinear expectativas, cuestión que veo bastante complicado de que gran parte de eso no se vaya a los dólares financieros. En cuanto a los fundamentos políticos, considero que es lo que más puede presionar a los financieros. Si se empieza a vislumbrar una victoria de Milei, yo creo que los cálculos van a pesar en qué tipo de cambio va a ser la dolarización, que actualmente da un tipo de cambio implícito muy alto, lo que puede aún más profundizar la búsqueda de cobertura”.

Por su parte, Kalos consideró que “esa conjunción de escasez de dólares y búsqueda de cobertura va a seguir en los próximos meses, con lo cual es esperable que haya episodios de volatilidad en los precios paralelos, que haya un manejo distinto en el dólar oficial que nunca había tenido un salto abrupto, excepto ante la negociación con el FMI y ahora que se sostendrá en términos nominales lo cual es insustentable. Por lo que la nueva política cambiaria respecto a la cotización del dólar oficial va a ponerse a prueba en las próximas semanas y va a requerida novedades continuas, si vuelve el crawling peg, mientras que por el lado de los paralelos vamos a ver una mayor volatilidad”.