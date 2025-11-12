Dólar: Domingo Cavallo advierte que es "imposible" estabilizar sin acumular reservas, incluso con el apoyo de EEUU

El exministro de Economía cuestionó la estrategia monetaria del Gobierno y advirtió que mantener restricciones cambiarias limita la sostenibilidad del plan. Propuso avanzar hacia un sistema bimonetario sin controles, con la acumulación de reservas como eje.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo , fue contundente al analizar la política económica del presidente, Javier Milei y cuestionó dos pilares centrales de la gestión libertaria : el mantenimiento de las restricciones al dólar para las personas jurídicas y la falta de acumulación de reservas .

"Es imposible pensar que pueda funcionar sin reservas o con reservas negativas" , criticó Cavallo durante su participación en el panel de exministros de la Conferencia Anual de FIEL. Según su visión, la acumulación de reservas resulta "ineludible" , más allá del respaldo político que puedan brindar Donald Trump y Scott Bessent desde Estados Unidos .

"Lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambio es muy difícil" , afirmó el economista. Según el exfuncionario del menemismo, haber mantenido restricciones sobre las transacciones financieras en dólares y el cepo sobre personas jurídicas representa "un factor limitante muy severo" para garantizar la sostenibilidad del programa de estabilización.

Y se preguntó: " ¿Cómo evitar expectativas de devaluación si en algún momento habrá que eliminar el cepo para las personas jurídicas? ".

Insistió en que Argentina no está en condiciones de avanzar hacia una dolarización completa , pero sí hacia un sistema bimonetario que funcione sin restricciones, similar al de Perú. "Hay que transformar al peso en convertible cuanto antes, no con tipo de cambio fijo, sino eliminando los controles para que se pueda pasar libremente de pesos a dólares y viceversa ", explicó.

Cavallo.jpg "Resulta fundamental que durante el tratamiento del presupuesto se legisle sobre el sistema monetario, cambiario y financiero", argumentó el arquitecto de la Convertibilidad. Agencia Noticias Argentinas

Críticas al anarcocapitalismo y a Trump

El exfuncionario planteó que quien impulse reformas económicas debe definir primero el tipo de organización económica a la que aspira. En ese marco, cuestionó la idea del anarcocapitalismo que pregona el Presidente: "Es mala. Todos los países tienen un sector estatal que cumple funciones y debe financiarse. El sector privado tiene que ser genuinamente privado y funcionar en competencia dentro de una economía abierta".

Además, lanzó una advertencia sobre el contexto internacional: "Ojalá el gobierno argentino no imite la política económica de Trump, por más identificación que tenga. Es un modo discrecional e inconducente para la Argentina".

Y cerró su intervención con un llamado al Congreso: "Más allá de las reformas estructurales pendientes, resulta fundamental que durante el tratamiento del presupuesto se legisle sobre el sistema monetario, cambiario y financiero".