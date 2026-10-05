Dólar, exportaciones y Mercosur: cómo podría impactar la victoria de Flávio Bolsonaro en Argentina

Si bien la mayoría de los analistas destaca que una victoria del candidato opositor podría beneficiar al gobierno de Milei, existen algunas interrogantes que podrían perjudicar a las exportaciones argentinas al país vecino.

Elecciones en Brasil: ¿Cómo afectaría la posible victoria de Flávio Bolsonaro a Argentina y el Mercosur?

El batacazo electoral de Flávio Bolsonaro en los comicios que Brasil realizó este domingo fue bien recibido por el mercado, que no tardó en reaccionar , con una fuerte apreciación del Real y una suba en las acciones brasileñas. En líneas generales, una victoria del candidato opositor sería favorable para el gobierno de Javier Milei , según el consenso de los expertos. Sin embargo, existen algunas dudas sobre el rumbo económico que podría tomar Bolsonaro y sus implicancias para Argentina.

Este lunes, las acciones argentinas y los bonos soberanos se vieron beneficiadas por el viento de cola proveniente del país vecino. "Un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro en el balotaje sería una buena noticia para los mercados de capitales argentinos", destacó el Head de la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados Financieros , Sergio González , ante la consulta de Ámbito .

"La compresión de la prima de riesgo de la región tiende a atraer flujos hacia los activos latinoamericanos. Eso favorece a los bonos soberanos argentinos en dólares , a las acciones locales con exposición a Brasil y a los Cedears brasileños como NU , Itau , Petrobras y AMBEV ", ahondó.

Por su parte, el analista de mercados internacionales de Portfolio Personal Inversores (PPI) , Martín Cordeviola , explicó a este medio que, sobre las acciones, los bonos y el riesgo país de Argentina, el efecto sería acotado. "Un mejor clima en Brasil puede atraer flujos hacia la región y mejorar el tono general de los activos latinoamericanos , pero en el caso argentino los factores locales pesan mucho más ".

La apreciación del Real — que tiene como correlato un abaratamiento del dólar en tierras brasileñas — es el aspecto más relevante para el gobierno de Milei antes una posible victoria bolsonarista. Eso se debe a que Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Según el INDEC , entre enero y agosto de 2026 el comercio bilateral entre ambos países alcanzó u$s19.208 millones, con exportaciones por u$s8.578 millones e importaciones equivalentes a u$s10.630 millones.

El economista de Eco Go, Honorio Zabaleta, explicó a Ámbito que "una parte muy relevante de las exportaciones de origen industrial van hacia allí". Aproximadamente el 64% de las exportaciones a Brasil durante este año correspondió a Manufacturas de Origen Industrial (MOI), es decir, unos u$s5.490 millones, la mayor parte correspondiente a vehículos.

"En primera instancia una apreciación del Real genera una mayor ventaja para nosotros, en el sentido de que nuestras exportaciones se abaratarían para ellos. Esto daría lugar a una mejora en la balanza comercial", comentó. "Esto implica, a su vez, que se van a poner más caras las vacaciones en Brasil", agregó.

Por su parte, Cordeviola destacó que si el triunfo de Bolsonaro "viene acompañado de un ajuste fiscal creíble, debería comprimir la prima de riesgo de Brasil y darle soporte al real", lo cuál "mejora la competitividad argentina" frente al país vecino. "No es un dato menor: el real explica el 28% del tipo de cambio real multilateral de la Argentina", enfatizó.

Desde Max Capital explicaron que "el deterioro fiscal es el mayor problema de la economía brasileña, y Bolsonaro propone una nueva regla fiscal, bajo un equipo económico que compartiría miembros con la administración de su padre".

Según sus proyecciones, si el candidato del Partido Liberal se corona ganador de los comicios el próximo 25 de octubre, el Real se apreciaría alrededor de 5%, mientras que las tasas del Banco Central de Brasil deberían bajar entre 20pb y 30pb, desde el 13,75% anual.

González afirmó que "un Real más firme, junto con una economía brasileña con ancla fiscal y tasas en baja, mejoraría la demanda de exportaciones argentinas, en especial de la cadena automotriz y de las economías regionales".

Brasil: Real más fuerte y dudas sobre el plan económico de Bolsonaro.

Alineamiento político

Cordeviola mencionó que otro aspecto a analizar sería el mayor alineamiento político entre Milei, Flávio y la administración Trump, "que podría facilitar la agenda bilateral, aunque su impacto dependerá de políticas concretas".

De manera similar, desde Max Capital afirmaron que la presencia de un" aliado natural" para la administración del presidente Milei "son buenas noticias, que deberían acelerar la integración global del Mercosur".

González llegó a un diagnóstico similar y planteó que la afinidad política entre ambos gobiernos "podría destrabar la agenda comercial del Mercosur, incluido el acuerdo con la Unión Europea".

Zabaleta comentó que, a partir de eso, "varias cosas pueden surgir, ya sean acuerdos comerciales (quizás abastecer a Brasil con gas de Vaca Muerta), como trabajar en conjunto para afianzar la exposición de la región hacia Washington y hacia el resto del mundo".

Dudas sobre el plan económico

A pesar de que el panorama es — en líneas generales — beneficioso para Argentina, Zabaleta comentó la incertidumbre respecto al programa fiscal del candidato. "¿Por qué importa esto? Porque un plan de ajuste grande puede al inicio generar un impacto negativo en la demanda brasileña. En este sentido, un menor ingreso brasileño puede deprimir la demanda de productos argentinos", comentó a este medio.

De manera similar, un análisis de Thomas Haugaard, gestor de Carteras en Janus Henderson, afirmó que la credibilidad fiscal de Brasil seguirá siendo la principal variable a mediano plazo para el mercado: "Un marco fiscal disciplinado podría reducir las primas de riesgo soberano, mejorar la dinámica de la deuda y favorecer los flujos de capital".

Y agregó que "el mercado, en última instancia, exigirá ejecución de las políticas y no solamente señales provenientes del resultado electoral".

Zabaleta agregó un segundo factor de riesgo: la política comercial que tendrá el hijo de Jair Bolsonaro. "Si lleva a cabo un proceso de mayor apertura comercial, ampliando la cantidad de mercados con los cuales Brasil puede intercambiar, Argentina va a tener mayor competencia".

Eso cobra particular importancia en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, una variante que podría aumentar la competencia europea con los productos argentinos. "No solo en el sector automotriz sino también en la agroindustria y en productos farmacéuticos", resaltó el economista de Eco Go.