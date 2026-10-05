Elecciones en Brasil: el bolsonarismo se afianzó en el Congreso y podrá imponer su agenda

El PL se convirtió en la principal fuerza individual de ambas cámaras y la centroderecha quedó con fuerte peso legislativo tras las elecciones.

El Partido Liberal (PL) de Flávio Bolsonaro se impuso en las elecciones legislativas de Brasil al convertirse en el partido con mayor representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El avance bolsonarista reconfiguró el Congreso y podría condicionar al próximo presidente, independientemente del resultado del balotaje.

La elección, que se celebró junto con la primera vuelta presidencial, renovó los 513 lugares de la Cámara de Diputados y 54 de las 81 bancas del Senado . El resultado dejó al espacio de Bolsonaro fortalecido y a los partidos de centroderecha con capacidad para convertirse en actores decisivos durante el próximo período legislativo.

El PL aumentó su representación en el Senado de 15 a 28 bancas , el mejor resultado conseguido por un partido desde el regreso de Brasil a la democracia en 1985. En la Cámara de Diputados, en tanto, las proyecciones le otorgaron 121 de los 513 escaños , frente a los 98 que tenía hasta ahora.

El peso de la derecha se amplía al incorporar al cálculo a otras fuerzas y bloques de centroderecha. Según las proyecciones, esos espacios alcanzarían cerca de 250 diputados y más de 30 senadores , configurando un escenario favorable para buena parte de la agenda impulsada por Bolsonaro.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula también consiguió ampliar su presencia, aunque quedó por detrás del PL. El oficialismo mantuvo nueve bancas en el Senado , mientras que el bloque de tres partidos encabezado por el PT alcanzaría 88 diputados, contra los 82 actuales.

La amnistía a Jair Bolsonaro, uno de los objetivos

La nueva composición legislativa podría resultar determinante para una de las principales promesas del espacio bolsonarista: conceder una amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022.

El bloque favorable al expresidente también podría acercarse en el Senado al umbral de 54 votos necesario para destituir a magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), entre ellos los jueces que participaron de la condena contra el exmandatario.

Flávio Bolsonaro celebró el resultado legislativo después de imponerse en la primera vuelta presidencial. “Me alegró mucho ver cuántos brasileños acudieron a las urnas para hacer oír su voz y no se quedaron al margen porque quieren un cambio”, afirmó.

La amnistía a Jair Bolsonaro aparece entre los objetivos del nuevo bloque legislativo. AP

Un Congreso adverso para Lula si gana el balotaje

La distribución de fuerzas también podría representar un serio desafío para Lula en caso de que consiga revertir el resultado presidencial en la segunda vuelta del 25 de octubre y alcance un cuarto mandato.

“La gobernanza supondría un gran reto para el presidente Lula”, advirtió Neuriberg Dias, director del organismo de control legislativo DIAP, quien consideró que un bloque de derecha podría trabajar para frenar iniciativas legislativas y dificultar el funcionamiento del Ejecutivo.

Los choques entre el actual mandatario y el Congreso ya marcaron su último período. En abril, Lula se convirtió en el primer presidente brasileño en más de un siglo en sufrir el rechazo de un candidato propuesto para integrar el Supremo Tribunal Federal. Además, los legisladores anularon decenas de vetos presidenciales desde su regreso al poder en enero de 2023.

El crecimiento del bolsonarismo en ambas cámaras agrega así una segunda disputa de poder detrás del balotaje presidencial. Mientras Flávio Bolsonaro y Lula se preparan para volver a enfrentarse en las urnas, el resultado legislativo ya dejó un Congreso con una fuerte presencia de la derecha y con capacidad para condicionar la agenda del próximo gobierno.