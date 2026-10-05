Tras el triunfo de Flávio Bolsonaro, en la provincia de Buenos Aires anticipan una Argentina polarizada y derrotas oficialistas

El ministro de Gobierno bonaerense analizó la primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro superó a Lula y apuntó contra las encuestas. Además, definió al Movimiento Derecho al Futuro, defendió la obra pública provincial y descartó una cuasimoneda.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , analizó este lunes los resultados de las elecciones presidenciales de ayer en Brasil y trazó un paralelo con el escenario argentino de cara a 2027. "Como vimos en otros procesos en América, son tiempos de mucha polarización. Es lo que va a pasar en Argentina el año que viene: habrá un proceso de polarización similar al de Brasil y Colombia ", afirmó en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso , y por la directora del OPISU, Romina Barrios .

En la primera vuelta del domingo, el senador Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva , el 45,16%. Como ninguno superó el 50%, ambos se enfrentarán en un balotaje el 25 de octubre. Lula admitió que el resultado fue inesperado y reconoció que estaba convencido de ganar en primera vuelta. En la Argentina, el presidente Javier Milei felicitó a Bolsonaro por el resultado.

Para Bianco, el resultado confirma una tendencia regional. "La mayoría de las elecciones son ganadas por las oposiciones. Cuesta mucho a los oficialismos ganar elecciones . Nosotros hemos hecho varios trabajos en este sentido y, en particular en Sudamérica, desde 2018, en 18 elecciones ganaron las oposiciones ", sostuvo.

"Hay una línea muy clara: gana la oposición porque el oficialismo no puede sostener las demandas sociales, sea de izquierda o de derecha. Los oficialismos no logran gestiones positivas para la gente ", agregó el funcionario de Axel Kicillof .

El ministro también puso el foco en los sondeos previos. " Hay un nuevo fracaso de las encuestas . La mayoría mostraban que en primera vuelta ganaba Lula y no fue así", señaló. Antes de la votación, los sondeos marcaban una leve ventaja de Lula sobre Bolsonaro, aunque insuficiente para evitar el balotaje.

En esa línea, distinguió entre dos tipos de encuestas. Explicó que la Provincia realizó algunas sobre las preocupaciones de la gente, "orientadas a gestión, no a la política", aunque aclaró que actualmente no las está haciendo por falta de recursos. Sobre las electorales, fue tajante: "En Argentina son prematuras. Muchas veces están manipuladas o manejadas de modo tal que se usan para manipulación política". Y cerró con ironía: "Me preocuparía que nos den bien, porque después le pifian. No hay que darle bolilla. Es prematuro".

Carlos Bianco encabezó la conferencia de prensa del Gobierno bonaerense.

"Sólo con la pureza ideológica no alcanza"

El diagnóstico sobre Brasil, con un electorado partido en dos y oficialismos en retroceso, sirvió de telón de fondo para la otra definición política de la jornada: cómo piensa el kicillofismo su armado para 2027. Al ser consultado acerca de la ideología del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que referencia a Axel Kicillof, Bianco lo definió como "una línea propia dentro del peronismo". "Es un movimiento porque puede incluir distintas vertientes. No tiene una línea pura. No es de izquierda o de centro", explicó.

Recordó que el peronismo siempre tuvo sectores de izquierda, moderados, de centro y de derecha, y que la idea es reunir a esos sectores, dentro y fuera del peronismo. "Queremos ganar la elección el año que viene en Nación, en la Provincia y en los municipios, y sólo con la pureza ideológica no alcanza. Hay que ir a buscar a los más parecidos", sostuvo, y enumeró como puntos en común la defensa de la producción nacional, la salud y la educación pública, la ciencia y la universidad.

En un escenario que el propio ministro anticipa tan polarizado como el brasileño, la lectura del kicillofismo es que el oficialismo nacional llega en desventaja. Por eso, la apuesta pasa por ensanchar la base más allá del peronismo para encabezar la oposición a Milei en 2027.

Obra pública y posibilidad de cuasimonedas

Por otra parte, Bianco se refirió al nivel de obra pública en la Provincia. Explicó que las prioridades de la gestión son pagar los gastos corrientes, como salarios en educación, seguridad y salud, y los servicios de la deuda tras su reestructuración, y que el resto se destina a inversión. Reconoció que la Provincia hace relativamente menos obra que en años anteriores, pero lo atribuyó a que Milei cortó los recursos y abandonó mil obras públicas, a la caída de la coparticipación y de la recaudación propia.

"El presidente le recortó 28,4 billones de pesos a la Provincia. Pese a ello seguimos haciendo obra pública. Hay más obra pública en la Provincia que en todo el país Solo este año llevamos adelante 87 licitaciones por un total de $741.270 millones", afirmó.

Por último, descartó que la Provincia analice lanzar una cuasimoneda. "Cuando un gobierno la lanza es porque está en severos problemas. Pasó en otras épocas, cuando no se podían pagar salarios. Hoy eso no pasa porque hay una gestión responsable de las finanzas públicas", sostuvo, y destacó el trabajo del Ministerio de Economía y de ARBA. "No es una opción largar una cuasimoneda. No tenemos problemas financieros. Sí falta de recursos porque Nación recortó, pero no dependemos de nadie para pagar salarios, aguinaldo, deudas y paritarias", concluyó.