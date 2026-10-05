¿Cuál es el "nivel de atención" adecuado para la IA?

Otro ejecutivo abandonó OpenAI, lo que generó dudas sobre el compromiso de la empresa con la seguridad.

Soy Andrew. La llamada Fuerza de Superinteligencia del presidente Trump está tomando forma oficialmente. Durante el fin de semana, Jay Clayton , director de inteligencia nacional y expresidente de la SEC, fue anunciado como el líder de la iniciativa.

Clayton tiene 120 días para redactar un informe que recomiende el papel adecuado del gobierno en la inteligencia artificial. Si usted estuviera redactando este informe, ¿ qué recomendaría sobre el papel del gobierno en la IA ? En concreto, ¿dónde debería intervenir el gobierno y dónde debería mantenerse al margen? Por favor, hágame saber su opinión.

El debate mundial sobre la inteligencia artificial se centra principalmente en la seguridad. Es probable que los últimos avances de OpenAI mantengan esta tendencia.

Es probable que las dudas sobre el compromiso del gigante de la IA con la seguridad pesen mucho sobre la empresa y sobre el sector en su conjunto, y es poco probable que los nuevos comentarios de su director ejecutivo, Sam Altman , ayuden en algo.

OpenAI ha sido objeto de preocupación desde hace tiempo en materia de seguridad. Varios ejecutivos abandonaron la empresa este verano, entre ellos Johannes Heidecke, antiguo jefe de seguridad, y Chloé Bakalar , antigua jefa de ética.

Ese enfoque se mantiene a pesar de que Altman se ha unido a otros altos ejecutivos de IA para pedir una ralentización en el desarrollo de la tecnología y la adopción de medidas como permitir que evaluadores externos examinen los productos de las empresas en materia de seguridad.

Mientras tanto, algunos empleados de OpenAI han advertido que la empresa se enfrenta a una importante responsabilidad legal por las brechas de ciberseguridad cometidas por sus modelos, según informa The Financial Times.

Altman ha afirmado que, en su opinión, los beneficios de la IA superan sus riesgos potenciales, buscando establecer una distinción entre OpenAI y su principal rival, Anthropic. Esto significa que "el mundo debería aceptar que ocurran algunas cosas negativas en aras de los beneficios de esta tecnología", declaró a Politico.

Altman ha citado los esfuerzos por mejorar la seguridad como una de las razones por las que OpenAI no saldrá a bolsa antes del próximo año.

En las últimas semanas, Altman ha comparado la IA con los viajes en avión, en el sentido de que prevenir los accidentes por completo es imposible, pero las empresas deben centrarse en prevenirlos para sobrevivir.

Dicho esto, las empresas de IA han preferido la autorregulación a la supervisión directa del sector por parte de una agencia gubernamental, un enfoque que cuenta con el apoyo de la administración Trump . (Lo último al respecto: el presidente Trump nombró a Jay Clayton, director de inteligencia nacional, como responsable de lo que él denomina "superinteligencia", su nueva denominación para la IA).

En otras noticias sobre IA:

Según se informa, Reflection, una empresa emergente estadounidense respaldada por Nvidia, planea lanzar un modelo avanzado de peso abierto que pueda contrarrestar las ofertas de China.

El Wall Street Journal analiza en profundidad a Alexandr Wang , el principal ejecutivo de IA en Meta, quien ha aportado la energía de la Generación Z a su puesto.

Esto es lo que está pasando

Flávio Bolsonaro se enfrentará a Lula en una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil. Bolsonaro, candidato de derecha e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente encarcelado, aventajaba por un estrecho margen al presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones del domingo. Una victoria de Bolsonaro en la segunda vuelta, que se celebrará a finales de este mes, representaría un nuevo triunfo para la derecha en Latinoamérica y para un aliado del presidente Trump.

Rusia impone medidas “antiepidémicas” tras la muerte de una trabajadora de laboratorio. Las autoridades actuaron después de que a la trabajadora, una técnica de 28 años de un laboratorio en Siberia especializado en la peste y otras enfermedades infecciosas, se le diagnosticara neumonía de origen “desconocido”. Afirmaron que no se detectaron microorganismos relacionados con su trabajo en las muestras. Aun así, algunos expertos en salud pública manifestaron su “ preocupación”, entre ellos Ashish Jha, exfuncionario de la administración Biden.

“Digger”, la última película de Warner Bros. antes de su fusión, fue un fracaso. La cinta, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el ganador del Óscar Alejandro Iñárritu, recaudó aproximadamente 8 millones de dólares en su primer fin de semana, frente a un presupuesto estimado de 150 millones de dólares. Este fue el último resultado desastroso para Warner Bros. este año, antes de que su empresa matriz sea adquirida por Paramount el martes.

Mercados nerviosos

Los precios del petróleo y la rentabilidad de los bonos se mantienen estables esta mañana después de que las señales de alerta en varios mercados se atenuaran durante el fin de semana.

¿Cuáles fueron los factores desencadenantes? Ha aumentado la disponibilidad de petróleo para la venta, mientras que el débil informe de empleo de Estados Unidos publicado el viernes pareció aliviar la presión sobre la Reserva Federal para que subiera los tipos de interés.

Sin embargo, los operadores siguen mostrándose cautelosos ante las señales de que la escalada del conflicto en Oriente Medio podría perturbar pronto de nuevo los mercados petroleros.

Lo último:

El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, cotizaba esta mañana en torno a los 102 dólares el barril.

La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, que se ha movido en consonancia con los precios del petróleo, se situó en torno al 5,27 por ciento tras alcanzar el 5,34 por ciento la semana pasada.

El suministro de energía influye enormemente en el mercado petrolero. Las exportaciones de crudo de Oriente Medio superaron los niveles previos a la guerra la semana pasada, según la empresa de seguimiento de buques Kpler. Esto ocurrió después de que el Grupo de los Siete anunciara que liberaría más de 100 millones de barriles de diésel en cuatro meses para frenar la escalada de los precios.

Los precios de la gasolina están bajando. El precio promedio del diésel en Estados Unidos era de 6,32 dólares el lunes, según la AAA , 13 centavos menos que hace una semana. (Aun así, algunos camioneros, afectados por los altos precios del diésel, están ahorrando dinero esperando a que llueva para limpiar sus camiones).

Nuevos ataques podrían interrumpir nuevamente los suministros.

Yemen, apoyado por Arabia Saudita, declaró formalmente la guerra a los insurgentes hutíes, respaldados por Irán, quienes respondieron atacando plantas petroleras sauditas. El sábado, los hutíes se atribuyeron la responsabilidad de un ataque con misiles y drones contra una instalación de Aramco, la empresa energética estatal saudita, en Riad. Los sauditas rechazaron dicha reivindicación.

El estrecho de Ormuz tampoco se ha calmado. El centro de operaciones de comercio marítimo británico informó de siete ataques a buques en esta vital vía marítima energética la semana pasada, según The Wall Street Journal. Irán reiteró el domingo que no permitirá la reapertura del estrecho a menos que se cumplan sus condiciones para poner fin a la guerra con Estados Unidos, según CNBC.

Luego está el mercado de bonos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent , quien se había declarado "la casa" en un enfrentamiento con los inversores en bonos del gobierno, admitió después de que los rendimientos de los bonos continuaran subiendo que la casa no siempre gana.

Los inversores están cada vez más preocupados de que el aumento de los rendimientos de los bonos perjudique los balances de las grandes empresas de inteligencia artificial y otros prestatarios importantes. (Paramount, por ejemplo, pagará aproximadamente 400 millones de dólares más en intereses anuales debido a que las tasas subieron mientras esperaba para vender su deuda).

Los inversores estarán atentos a las señales esta semana. El índice ISM de servicios, muy seguido por los inversores, se publicará el lunes, y las actas de la última reunión de la Reserva Federal se darán a conocer el miércoles.

“La gran inestabilidad del mercado de bonos hace que los datos estadounidenses que se publiquen próximamente y la comunicación de la Reserva Federal sean especialmente relevantes”, escribió Jim Reid, director global de investigación macroeconómica y temática de Deutsche Bank, en una nota esta mañana.

Reclamando una parte de la luna

El impulso de la NASA para regresar a la Luna en 2028 y la competencia entre las compañías de cohetes fundadas por Elon Musk y Jeff Bezos han reavivado el interés público en las misiones lunares.

Lo que no está claro es qué sucede cuando los países llegan a ese punto.

En la década de 1960, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron que la luna no pertenecía a nadie.

Pero eso no abarcaba lo que había en el interior, incluidos depósitos de helio, agua congelada y otros recursos cerca del polo sur de la Luna que interesan a Estados Unidos y China.

Musk prevé "mercados de billones de dólares", incluidos centros de datos lunares, mientras que Bezos quiere trasladar la industria pesada a la Luna y dejar la Tierra como un "planeta jardín".

Esto ha dado lugar a debates sobre qué reclamaciones pueden hacer los gobiernos y las empresas , escribe Selam Gebrekidan para The Times:

Un argumento está ganando terreno en el mundo del derecho espacial: los Estados pueden ser dueños de lo que extraen, aunque no puedan ser dueños de la Luna misma.

Algunos juristas establecen paralelismos con el Derecho del Mar, que aborda la extracción de recursos en las profundidades marinas, otro patrimonio común de la humanidad. Si las naciones pueden extraer minerales de las profundidades marinas, argumentan, entonces también pueden hacerlo en el espacio exterior, afirmó Hussein Badreddine, profesor de la Universidad de Sídney especializado en derecho espacial.

Muchos países han establecido sus propias leyes que regulan las actividades estatales y privadas en el espacio. Una ley estadounidense de 2015, por ejemplo, permite a las empresas realizar actividades mineras en el espacio. Los Acuerdos de Artemisa, un conjunto de principios no vinculantes establecidos por Estados Unidos y firmados por 76 naciones, declaran que la extracción de recursos de la Luna, Marte, cometas o asteroides no viola el Tratado del Espacio Ultraterrestre.

China y al menos otras 12 naciones han llegado a un acuerdo similar para la creación de una estación internacional de investigación lunar.

En definitiva, según Bleddyn Bowen, profesor de astropolítica en la Universidad de Durham en Inglaterra, "si China y Estados Unidos son los dos países que controlan todo en la Luna, básicamente pueden establecer las reglas entre ellos".

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Ofertas

Schneider Electric, el gigante industrial francés, acordó la compra de PTC , una empresa estadounidense de software de ingeniería, por unos 23.700 millones de dólares. (FT)

Cenovus Energy llegó a un acuerdo para comprar Athabasca Oil por aproximadamente 5.700 millones de dólares canadienses (4.000 millones de dólares estadounidenses), consolidando así aún más a los productores de arenas bituminosas de Canadá. (Bloomberg)

Política, legislación y regulación

“La agencia de Kristi Noem le ofreció a su donante un contrato lucrativo justo antes de que ella se marchara” (NYT).

El presidente Trump continuó defendiendo los centros de datos durante su campaña electoral junto al senador Jon Husted, un republicano de Ohio que buscaba la reelección en una situación vulnerable, a pesar de su impopularidad en el estado. (NYT)

Lo mejor del resto

Los restaurantes están buscando la manera de cobrar por los platos en la era de Ozempic. (NYT)

“Cómo todo se convirtió en juego de azar” (Revista del NYT)

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