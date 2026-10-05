Efecto Brasil: las acciones trepan hasta 7% y bonos rebotan con fuerza, tras la dura racha negativa + Agregar ámbito en









Los bonos en dólares y el riesgo país mejoran en Wall Street impulsados por el alza de los activos en Brasil, tras la victoria de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva.

El alza de los activos en Brasil tracciona a las acciones y bonos locales.

Los bonos en dólares y las acciones argentinas se recuperan tanto en Wall Street como en la plaza local, en sintonía con la fuerte alza de los activos de Brasil tras la victoria de Flávio Bolsonaro frente a Lula Da Silva por la presidencia del país que, igualmente, tendrá una segunda vuelva. El riesgo país cae a 614 puntos básicos.

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El S&P Merval avanza 3,2% a 2.857.327,370 puntos básicos. Dentro de las acciones que más suben se encuentran: Grupo BBVA (+5,6%), Banco Macro (+5,2%), y Central Puerto (+5%). Mientras que los ADRs trepan hasta casi 6,5% en Wall Street de la mano de BBVA con el 6,4% y Central Puerto con el 6,3%.

Fuentes de la city sostienen que el presidente argentino Javier Milei volvió a hacer una apuesta electoral muy importante en otro país, al apoyar a Flávio Bolsonaro en Brasil, así como había apoyado a Trump en las elecciones Estados Unidos en 2024 y volvió a salir victorioso.

Finalmente, Flávio obtuvo el 47,2% de los votos válidos contra el 45% de Lula, y ambos se medirán en la segunda vuelta el 25 de octubre. Con 56 millones de votos, el hijo del expresidente superó el desempeño de su padre tanto en 2018, cuando fue electo, como en 2022.

"Si Flávio se impone el 25 de octubre, Brasil se sumará a un giro a la derecha que se viene consolidando en la región", explicaron desde PPI y ampliaron que a fines de 2023, solo tres de los doce países sudamericanos tenían gobiernos de derecha o centroderecha; con Brasil serían ocho.

"Pero en apenas tres años, Argentina eligió a Milei, Bolivia a Rodrigo Paz, Chile a José Antonio Kast, Perú a Keiko Fujimori y Colombia a Abelardo de la Espriella, sucesor del izquierdista Gustavo Petro. El proceso empezó antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pero desde 2025 encontró en Washington un aliado", completaron. El fuerte rally bajista de la semana pasada La semana pasada los activos locales - acciones y bonos - sufrieron un fuerte embate entre otras cosas, por factores internacionales y dudas de los inversores acerca de la recuperación económica. En diálogo con periodistas, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la economía continúa creciendo, aunque a un ritmo más lento, y descartó la posibilidad de una recesión técnica. En relación con el aumento del riesgo país, Caputo lo atribuyó parcialmente a shocks internacionales, incluyendo tasas de interés más altas en EEUU y mayores precios del petróleo, así como a la preocupación de los inversores ante un eventual regreso del kirchnerismo. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que su país podría repetir la asistencia financiera brindada a Argentina el año pasado.