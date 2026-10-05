Reconocido medio financiero de EEUU advirtió que la economía argentina se estanca y puso la lupa en los bonos

Aunque Milei pierde imagen y se incrementa el riesgo político, el interés de los inversores por la deuda soberana argentina se mantiene estable. Una de las claves radica en la división de la oposición, según el artículo de la revista financiera Barron’s.

A un año de la reelección, Javier Milei enfrenta un desgaste, aunque la deuda soberana se mantiene firme.

A un año de encarar el escenario de reelección , Javier Milei muestra un desgaste en su capital político, aunque el interés de los inversores por la deuda soberana argentina se mantiene firme . Un informe de la prestigiosa revista financiera Barron’s subraya que la división en el peronismo actúa como sostén para la cotización de los bonos en Wall Street.

Según el artículo firmado por Craig Mellow , el s ostén financiero internacional permanece como uno de los pilares que afianzan esta perspectiva favorable . El Fondo Monetario Internacional y el Tesoro norteamericano sobresalen como los principales aliados de la administración Milei, tras la activación de Washington de una línea de crédito por u$s20.000 millones orientada a fortalecer la moneda local antes de las elecciones legislativas del año pasado.

Pese a las perspectivas de mediano plazo, la revista financiera detalló cómo la cautela reciente y el riesgo político se trasladó a los inversores de Wall Street. El bono global con vencimiento en 2038 retrocedió de 83 a 74 centavos por dólar en apenas dos meses, una corrección que mantiene la tasa interna de retorno del país entre las más altas del segmento emergente.

La revista destaca que Milei obtuvo proyección internacional tras asumir en diciembre de 2023 con un drástico plan de ajuste que desactivó la amenaza hiperinflacionaria y duplicó las reservas de divisas del principal deudor del FMI. Sin embargo, el informe advierte que el Gobierno no logró capitalizar plenamente ese impulso político tras la victoria en las elecciones legislativos de 2025.

Pese a las perspectivas de mediano plazo, la revista financiera detalló cómo la cautela reciente y el riesgo político se trasladó a los inversores de Wall Street.

Barron’s señaló que estirar la defensa y permanencia de su jefe de Gabinete , Manuel Adorni , frente a acusaciones de corrupción, paralizó reformas estructurales en materia tributaria y previsional. Bruno Binetti, investigador de Chatham House, resumió el costo político: “El escándalo de Adorni consumió demasiado oxígeno”. Cabe subrayar que Adorni en junio renunció de la administración Milei.

El análisis señala que el Gobierno desaprovechó el momento propicio para retornar a los mercados internacionales de crédito, antes de la subida veraniega de los rendimientos globales. Jeff Grills, responsable de deuda de mercados emergentes en Aegon Asset Management, advirtió: “Si no querían emitir al 9%, no saldrán ahora al mercado al 11%”.

El crecimiento se proyecta entre 2% y 3% anual, impulsado por el agro, petróleo y minería, mientras los salarios reales se estancan y el desempleo aumenta. Depositphotos

En su diagnóstico, Barron’s remarca que el estancamiento de la actividad económica impacta directamente sobre la mayoría de la población. Con una inflación anual que orbita el 30%, el informe resalta un repunte en los indicadores de pobreza, contrastando con el proceso de reducción observado en la primera etapa de la administración.

Crecimiento concentrado y una oposición que se divide

El deterioro económico también se empezó a demostrar en la imagen presidencial. Los votantes desaprueban la gestión de Milei por 60% a 40%, de acuerdo con la encuestadora brasileña Atlas Intel.

Las proyecciones de expansión económica de entre 2% y 3% anual descansan en la dinámica del agro, el petróleo y la minería, sectores intensivos en capital pero de leve tracción sobre la mano de obra. El semanario financiero citó a Thierry Larose, gestor de cartera de deuda local de mercados emergentes en Vontobel Asset Management, quien caracterizó la situación: “Los salarios reales están estancados y el desempleo está aumentando”.

Según el artículo, la alternativa peronista llega debilitada a la elección de octubre de 2027. La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvieron a tensar la interna y propusieron políticas económicas que llevaron a Milei al poder.

La fragmentación de la oposición, especialmente en el peronismo, actúa como sostén para la cotización de los bonos argentinos en Wall Street.

Binetti indicó que la dificultad del peronismo va más allá de sus disputas internas: “Los peronistas sienten mucha nostalgia por una edad de oro que desapareció hace más de 15 años”, sintetizó. Esa fragmentación de la oposición política alimenta la expectativa de continuidad del actual programa económico de Milei.

En declaraciones a Barron’s, Alejo Czerwonko (UBS Global Wealth Management) sostuvo que el escenario base para el próximo año apunta a la continuidad del rumbo económico. Desde esta perspectiva, el ejecutivo considera que los bonos argentinos ofrecen un spread atractivo respecto de sus pares de categoría B, sobre todo al contrastar sus paridades deprimidas con la solidez de sus cuentas públicas.

Según citó la publicación, Grills exhibió mayor cautela al señalar que el crédito soberano argentino "no se encuentra demasiado lejos de un punto de entrada". Los bonos locales ofrecen un rendimiento superior en un punto porcentual respecto a los de Ecuador y rinden casi a la par de los de Gabón, en tanto que Larose definió las perspectivas del país como "desafiantes, pero potencialmente atractivas".

Czerwonko afirmó que el estancamiento podría ser letal para gobiernos de otros países, pero evaluó que Argentina alcanzó un contraste con sus anteriores crisis: “Milei está proporcionando un mínimo de estabilidad en la economía por excelencia de auge y caída”.