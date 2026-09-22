Paro docente: cuáles son las universidades del país que adhieren a la protesta

Las casas de altos estudios públicas de todo el país inician un plan de lucha de un mes impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FEDUN.

Docentes y no docentes inician jornadas de protesta y paros rotativos ante la falta de acuerdo salarial con el Gobierno.

Las universidades públicas nacionales pusieron en marcha un plan de lucha que contempla jornadas de cese de actividades y distintas medidas de protesta durante un mes. Los reclamos gremiales coordinados por el sector docente y no docente alcanzarán su punto máximo el próximo 15 de octubre cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria .

El conflicto registra acciones conjuntas como el paro nacional convocado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) para este martes 22 y las medidas impulsadas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. A su vez, la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso en marcha un esquema rotativo impulsado por ADUBA y APUBA que contempla 23 jornadas de cese de actividades entre sus distintas unidades académicas.

Las organizaciones sindicales impulsan las medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 , a lo que se suman cuestionamientos por las partidas proyectadas para el área en el Presupuesto 2027. El conflicto se profundizó tras el rechazo a la propuesta formulada por el Gobierno nacional en la negociación paritaria, que planteaba un incremento del 3% para septiembre y un 3% para octubr e.

Desde los gremios fundamentan los reclamos en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y en la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento general del sistema, incluyendo becas, investigación, extensión y el sostenimiento de los hospitales universitarios.

Al ratificar las protestas, desde la conducción de FEDUN sostuvieron que "sin salarios dignos, no hay universidad de calidad", mientras que el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, remarcó que "en democracia la ley se cumple" al referirse a la falta de aplicación de la ley aprobada por el Congreso.

Qué universidades adhieren al paro

La huelga nacional de la FEDUN y el Frente Sindical de Universidades Nacionales tiene alcance sobre la totalidad de las universidades públicas nacionales distribuidas en el país, con la adhesión de las distintas asociaciones de base docentes y no docentes.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, los sindicatos de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) adhieren a las jornadas de protesta. En Bahía Blanca, las agrupaciones ADUNS, ATUNS, SUDUNS, FAGDUT FRBB, APUTN y ADUT convocaron a concentraciones informativas en las escalinatas del Rectorado de la UNS.

Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) organiza medidas escalonadas a través de sus sindicatos de base en los distintos establecimientos del país.

¿Por cuánto tiempo no habrá clases?

La interrupción de la actividad varía según la casa de estudios, la jornada programada y la representación sindical. A nivel nacional, el paro docente de 24 horas afecta la actividad durante todo este martes 22 de septiembre.

Además, los trabajadores no docentes nucleados en la FATUN dispusieron un nuevo paro para este jueves 24 de septiembre, dentro de un esquema que contempla 15 jornadas de cese de tareas distribuidas entre sus sindicatos de base hasta el 14 de octubre.

En la UBA, el plan de lucha rotativo abarca 23 jornadas de paro que comenzaron el lunes y se extenderán hasta el 22 de octubre. La suspensión de actividades por 24 horas se organiza mediante entre las siguientes facultades y dependencias:

Lunes 21 : Rectorado

: Rectorado Martes 22 : Facultad de Medicina

: Facultad de Medicina Miércoles 23 : Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)

: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) Jueves 24 : Facultad de Farmacia y Bioquímica

: Facultad de Farmacia y Bioquímica Viernes 25: Facultad de Ingeniería

El cronograma rotativo continuará en las semanas posteriores en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas, Derecho y Odontología, junto con el Centro Cultural Rojas, el Ciclo Básico Común (CBC), institutos de investigación, los colegios secundarios dependientes de la universidad (Colegio Nacional de Buenos Aires y Escuela de Comercio Carlos Pellegrini) y el Hospital de Clínicas.