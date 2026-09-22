La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) atraviesa los últimos días del calendario de pagos de septiembre, pero todavía quedan varios grupos de beneficiarios que tienen depósitos pendientes. Durante esta semana cobran jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, titulares de la Asignación por Embarazo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, según la terminación del DNI.
Quedan pocas horas para cobrar en ANSES: los DNI que deben estar alerta
El cronograma de septiembre llega a sus últimas jornadas. Qué terminaciones reciben depósitos y cómo reclamar si no aparecen.
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El cronograma empezó el 8 de septiembre y se extiende hasta el 9 de octubre para algunas prestaciones con períodos de pago más amplios. En los próximos días se concentran varias acreditaciones, por lo que es importante revisar la terminación del documento y el beneficio correspondiente.
Fin del calendario de septiembre: qué documentos faltan cobrar y de cuánto es el pago de ANSES
Aunque la AUH y la Asignación Familiar por Hijo terminaron su cronograma el lunes 21, todavía quedan prestaciones con fechas de acreditación durante esta semana. Los grupos que tienen pagos pendientes son:
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1, martes 22. 2 y 3, miércoles 23. 4 y 5, jueves 24. 6 y 7, viernes 25. 8 y 9, lunes 28. El monto depende del haber de cada titular, ya que se trata de beneficios que superan la mínima.
- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 8, martes 22, y 9, miércoles 23. El valor general de septiembre es de $58.098, aunque se abona mensualmente el 80%, por lo que el pago habitual es de $46.478,40.
- Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1, martes 22. 2 y 3, miércoles 23. 4 y 5, jueves 24. 6 y 7, viernes 25. 8 y 9, lunes 28. El importe no es igual para todos: se calcula sobre la remuneración neta del trabajador y tiene un piso y un techo. El mínimo es de $176.200 y el máximo de $352.400.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones de DNI pueden cobrar durante la segunda quincena, cuyo período se extiende hasta octubre. El monto depende del tipo de asignación y de las condiciones del grupo familiar.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones tienen habilitado el período de pago correspondiente, que se extiende hasta octubre. El importe depende de la asignación que corresponda a cada beneficiario.
"Aún no se me acreditó el haber de la AUH": qué hacer si tu fecha de cobro ya venció
Si la fecha asignada ya pasó y el dinero no aparece, el primer paso es entrar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de Hijos > Mis Asignaciones se puede seleccionar el período correspondiente y revisar si el pago figura vigente, suspendido, embargado o denegado. La plataforma también informa el motivo cuando existe una suspensión o una denegatoria.
También conviene verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados. ANSES indica que, ante diferencias en la información registrada, pueden hacerse las actualizaciones correspondientes mediante Atención Virtual y presentar la documentación que acredite la situación familiar.
Si después de revisar la liquidación persiste el inconveniente, existe un trámite específico para reclamar por problemas en el cobro de la AUH. ANSES establece que el reclamo se gestiona de manera presencial con turno y requiere el DNI del grupo familiar y el formulario PS 2.72.
Trámite urgente: la advertencia de ANSES para no perder el 20% retenido de la asignación
El 20% que no se paga mensualmente puede cobrarse al acreditar las condiciones de salud, vacunación y educación mediante la Libreta AUH. ANSES establece que la presentación de este documento es obligatoria y habilita el cobro del complemento acumulado correspondiente al año anterior.
Para realizar el trámite, el titular debe ingresar a mi ANSES, entrar en Hijos > Libreta AUH y revisar qué información falta completar. Si corresponde, debe generar el formulario desde esa misma plataforma, llevarlo a la escuela o al centro de salud para que sea completado y firmado y luego cargarlo nuevamente en el sistema. El formulario generado por mi ANSES es el válido para la presentación online.
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