Quedan pocas horas para cobrar en ANSES: los DNI que deben estar alerta

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) atraviesa los últimos días del calendario de pagos de septiembre, pero todavía quedan varios grupos de beneficiarios que tienen depósitos pendientes . Durante esta semana cobran jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, titulares de la Asignación por Embarazo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, según la terminación del DNI.

El cronograma empezó el 8 de septiembre y se extiende hasta el 9 de octubre para algunas prestaciones con períodos de pago más amplios. En los próximos días se concentran varias acreditaciones, por lo que es importante revisar la terminación del documento y el beneficio correspondiente.

Aunque la AUH y la Asignación Familiar por Hijo terminaron su cronograma el lunes 21, todavía quedan prestaciones con fechas de acreditación durante esta semana. Los grupos que tienen pagos pendientes son:

Si la fecha asignada ya pasó y el dinero no aparece , el primer paso es entrar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de Hijos > Mis Asignaciones se puede seleccionar el período correspondiente y revisar si el pago figura vigente, suspendido, embargado o denegado . La plataforma también informa el motivo cuando existe una suspensión o una denegatoria.

También conviene verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados. ANSES indica que, ante diferencias en la información registrada, pueden hacerse las actualizaciones correspondientes mediante Atención Virtual y presentar la documentación que acredite la situación familiar.

Si después de revisar la liquidación persiste el inconveniente, existe un trámite específico para reclamar por problemas en el cobro de la AUH. ANSES establece que el reclamo se gestiona de manera presencial con turno y requiere el DNI del grupo familiar y el formulario PS 2.72.

Trámite urgente: la advertencia de ANSES para no perder el 20% retenido de la asignación

El 20% que no se paga mensualmente puede cobrarse al acreditar las condiciones de salud, vacunación y educación mediante la Libreta AUH. ANSES establece que la presentación de este documento es obligatoria y habilita el cobro del complemento acumulado correspondiente al año anterior.

Para realizar el trámite, el titular debe ingresar a mi ANSES, entrar en Hijos > Libreta AUH y revisar qué información falta completar. Si corresponde, debe generar el formulario desde esa misma plataforma, llevarlo a la escuela o al centro de salud para que sea completado y firmado y luego cargarlo nuevamente en el sistema. El formulario generado por mi ANSES es el válido para la presentación online.