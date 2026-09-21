El gasto en servicios públicos cayó 7,3% en septiembre: el menor consumo estacional compensó la suba de tarifas

La merma en las temperaturas invernales se traduce en un menor consumo de gas y electricidad. En transporte se mantuvieron las subas.

El gasto de los hogares en servicios públicos cayó 7,3% mensual en septiembre , en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a la merma en el consumo por motivos estacionales , que compensó la suba nominal de tarifas . Se trató del segundo retroceso consecutivo.

Así lo informó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política ( IIEP ) de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), a través de su último reporte de tarifas y subsidios. La baja versus agosto, que llevó la canasta promedio unos $268.405, fue explicada por derrumbes en los segmentos de energía eléctrica y gas, del 18,8% y 19,9% , respectivamente.

En cuanto a la energía eléctrica, el IIEP remarcó que " el consumo se reduce una vez pasado el invierno ". Eso se combinó con un aumento de la boleta que abonan los usuarios del 1,7% en el cargo fijo y una reducción del 0,8% en el variable para usuarios sin subsidio. En las tarifas de gas, el cargo fijo subió 1,9% y el variable 1%.

"En transporte pesa la regla de indexación del boleto en CABA (IPC+2%) , el aumento en los servicios interjurisdiccionales que presentan saltos discretos importantes en marzo, abril, junio y julio y la historia reciente de tarifas más atrasadas que el resto de los servicios ", explicaron en el informe publicado este lunes.

Las divisiones de de transporte, agua y gas exhibieron aumentos reales tanto en términos anuales como en el acumulado del año. Mientras que, en electricidad, se verificó un alza interanual, pero una caída real en lo que va de 2026.

Las tarifas de los servicios públicos cubren el 54% del costo

Vale recordar que, desde que asumió el Gobierno actual, hubo una tendencia a la reducción en los subsidios a los servicios públicos, lo cual se tradujo en mayores costos fijos para los hogares. En septiembre, las tarifas cubrieron el 54% de los costos, dejando el 46% restante a cargo del Estado Nacional.

La cifra es similar a la de los tres meses previos. El IIEP subrayó que "en septiembre se aplicó la bonificación extra del 25% en el precio mayorista del gas y en el precio mayorista de la energía eléctrica (solo por el componente "precio" y son complementarios a la bonificación ya otorgada por el nuevo esquema SEF)".

La cobertura más baja se da en transporte (35% del costo total), ya que aquí el subsidio rige para todos los usuarios. En gas y electricidad la cobertura roza el 60%, pero aquellos usuarios subsidiados pagan el 25% del costo. Mientras que las tarifas de agua equivalen al costo completo, debido a que no cuentan con subsidio.

Pese a la tendencia a la reducción de subsidios, vale remarcar que en el mes en cuestión las transferencias en subsidios anotaron un incremento real del 2% interanual. El relevamiento mostró que "las transferencias a CAMMESA, las más relevantes del sector, crecieron 43% real, reflejando el mayor costo de la energía despachada en el periodo estacional de invierno". Esto compensó las caídas en otras partidas relevantes, como las transferencias a ENARSA, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOF) y el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura (FFSIT).

Los servicios públicos representan casi el 15% del salario promedio

Por otra parte, según el informe los servicios representan el 14,6% del salario promedio registrado en el RIPTE, luego de tocar un máximo el mes previo. "Un análisis transversal indica que la factura final promedio de un hogar sin subsidios es 1,5 veces superior respecto de la factura de un hogar sin subsidios. La factura promedio total país es de $94.307 para un hogar sin subsidios y de $62.815 para un hogar que recibe subsidios en el precio mayorista de la energía", profundizaron desde la UBA.

De cara a 2027, los números que circularon del proyecto de Ley de Presupuesto reflejaron que el Gobierno estima una reducción de los subsidios, desde el 0,64% del PBI al 0,53%. Esto implicaría que la cobertura promedio del costo de abastecimiento se ubique por encima del 88%.

"Para lograrlo el proyecto combina tres herramientas. La primera es la recomposición del precio mayorista que paga la demanda. La segunda es la focalización del subsidio en los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Y la tercera es el repliegue del Estado en las empresas del sector que incluye la privatización de ENARSA ya en curso", indicó el IIEP. Además, el instituto agregó que el grueso del recorte proyectado proviene de la transferencia a CAMMESA y aclaró que el supuesto de apreciación cambiaria es clave para que se cumpla el pronóstico, teniendo en cuenta que los costos de la energía están dolarizados.