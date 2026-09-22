Asamblea General de la ONU: las guerras de Medio Oriente dominan la agenda de los líderes reunidos en Nueva York + Agregar ámbito en









Los conflictos entre EEUU e Irán, la escalada en Yemen y las operaciones israelíes en Gaza y Líbano marcarán las conversaciones, mientras Donald Trump busca avanzar con los líderes árabes del Golfo.

Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) en la sede de la ONU.

Las guerras que atraviesan Medio Oriente serán uno de los principales temas de discusión durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne esta semana en Nueva York a líderes de la región. La guerra entre Estados Unidos e Irán, el recrudecimiento de los enfrentamientos en Yemen y las operaciones militares de Israel en Gaza y Líbano estarán en el centro de las conversaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Irán, Israel y Yemen tensan la agenda en Nueva York El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, llegó a Nueva York con pocas expectativas sobre una nueva negociación con Washington. Antes de viajar, afirmó que el gobierno de Donald Trump busca obligar a Irán a rendirse y dijo que Teherán desconfía de retomar el diálogo después de los ataques estadounidenses e israelíes durante anteriores conversaciones.

Por otro lado, los países árabes del Golfo reclamaron a Irán y a los grupos armados aliados que pongan fin a los ataques contra los Estados de la región. El Consejo de Cooperación del Golfo también pidió garantizar la circulación por el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb. Según su secretario general, Jasem Mohamed AlBudaiwi, las interrupciones en esas vías ya provocaron efectos sobre los mercados petroleros y las cadenas de suministro.

En ese contexto, Trump tiene previsto reunirse en Nueva York con representantes de los países del Golfo.

La presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también será uno de los puntos de atención durante la cumbre. Netanyahu viajará a Nueva York por menos de 24 horas y tiene previsto hablar ante la Asamblea General el jueves. Sin embargo, no está previsto que mantenga un encuentro con Trump, que permanecerá en Washington para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

La situación en Yemen también suma tensión a la agenda regional. Los hutíes, respaldados por Irán, volvieron a enfrentarse con fuerzas apoyadas por Arabia Saudita, en un nuevo capítulo de la guerra civil. En la ciudad portuaria de Moca, controlada por los hutíes, ataques aéreos dejaron al menos siete muertos, entre ellos dos niños y una mujer, según informó el Ministerio de Salud administrado por ese movimiento. La crisis regional llega a Nueva York. Irán, hutíes y milicias iraquíes, bajo presión global El conflicto también generó preocupación fuera de Medio Oriente. Los gobiernos de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos reclamaron a Irán que deje de respaldar a los hutíes y advirtieron sobre las consecuencias de sus acciones para el comercio internacional y la economía mundial. Otro de los asuntos abordados durante la Asamblea General fue la situación de las milicias en Irak. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, para analizar los planes de Bagdad destinados a que los grupos armados queden bajo control del Estado. El gobierno iraquí había establecido inicialmente el 30 de septiembre como fecha límite para el desarme de las milicias que no pertenecen al Estado. Sin embargo, el plazo fue postergado ante la negativa de algunos de los grupos más poderosos, varios de ellos respaldados por Irán, a entregar sus armas.