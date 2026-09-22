Bitcoin estira su repunte: los ETF captaron u$s1.000 millones y Strategy vuelve a comprar

La relajación del petróleo, la caída de los rendimientos del Tesoro y los movimientos regulatorios de la SEC y la CFTC tras el fracaso de la Ley Clarity impulsaron un rally de apetito por el riesgo en el mercado cripto. Los ETF de bitcoin acumulan activos netos totales por encima de los u$s100.000 millones desde su lanzamiento.

Las criptomonedas arrancan el martes con subas generalizadas producto de una variedad de factores: la relajación de los precios del petróleo , la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y los avances regulatorios de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) combinaron para impulsar un rally generalizado de apetito por el riesgo en el mercado de activos digitales.

Bitcoin subió un 1,8% hasta los u$s85.900 . La criptomoneda alcanzó el lunes su nivel más alto en casi ocho meses . Por su parte, Ethereum sube 0,9% hasta los u$s2.700 . Entre las altcoins, el mayor incremento es de XRP , que sube 3,2%.

El movimiento consolida el rebote de la semana pasada, cuando la decepción por el fracaso de la Ley Clarity en el Senado quedó compensada por la introducción de regulación propia en materia cripto por parte de ambos organismos, que optaron por avanzar por cuenta propia ante la parálisis legislativa .

"Que Bitcoin supere los u$s85.000 a pesar de una subida de tasas por parte de la Fed , de los rendimientos de los Treasuries en el 5% y del revés en torno a la Ley Clarity es una señal relevante dentro del actual movimiento alcista", afirmó la Country Manager de Bitget en Argentina , Carolina Gama . Aunque agregó que "todavía no lo definiría como una desconexión del escenario macroeconómico" .

El renovado optimismo se reflejó con claridad en los fondos cotizados (ETF) de bitcoin al contado . Según datos de Farside Investors , estos instrumentos captaron u$s999 millones netos este lunes, su mejor jornada en lo que va del año, a los que se suman u$s433 millones registrados el viernes pasado y otros u$s159,5 millones del jueves.

Esos flujos permitieron cerrar la semana anterior con entradas netas positivas de u$s6,2 millones, una cifra modesta pero significativamente mejor que los u$s462 millones de salidas de la semana previa.

En el acumulado del año, los ETF de Bitcoin registran todavía más de u$s1.000 millones en salidas netas. Sin embargo, desde su lanzamiento acumulan entradas por u$s56.200 millones, con activos netos totales que superan los u$s100.000 millones.

Gama explicó que "la demanda en el mercado spot ayudó a Bitcoin a llegar hasta aquí", explicó que se "está entrando en un nuevo apalancamiento en el mercado". Eso pone el foco en lo que ocurra después de la ruptura de los u$s85.000.

"Si la demanda de ETFs y del mercado spot continúa mientras el apalancamiento se estabiliza, indicaría que la subida todavía cuenta con una base sólida impulsada por el mercado spot, a pesar de un entorno macroeconómico más desafiante. Si el open interest y las tasas de funding siguen acelerándose más rápido que la demanda spot, aumenta el riesgo de una corrección impulsada por el apalancamiento", explicó.

Strategy vuelve a acumular

La otra novedad relevante llegó desde Strategy Inc. La compañía reveló el lunes que adquirió 950 bitcoins por u$s75,7 millones entre el 14 y el 20 de septiembre, lo que eleva su reserva total a 846.000 BTC, el nivel más alto desde fines de junio, aunque aún por debajo del máximo histórico de 847.363 monedas.

La compra contribuyó a restaurar cierta confianza en la estrategia de tesorería en Bitcoin de la firma, especialmente después de que la compañía se desprendiera de parte de sus posiciones a principios de este año.