El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre un nuevo frente para la industria automotriz argentina + Seguir en









El convenio redefine el panorama para las terminales argentinas, que ven oportunidades en exportaciones, inversiones y tecnología.

A nivel global, la industria automotriz es una de las que sufre mayores dificultades para captar talento. Peugeot

El reciente entendimiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ya empieza a generar repercusiones en la industria automotriz local, que analiza cómo adaptarse a un contexto más integrado y competitivo. En este marco, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) formó parte de una jornada técnica donde se debatieron los alcances del acuerdo y sus posibles impactos.

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Durante el encuentro, realizado en el Palacio San Martín, representantes del sector coincidieron en que este nuevo esquema comercial puede convertirse en un punto de inflexión. Desde ADEFA destacaron el rol del Estado en la negociación, subrayando la importancia del trabajo conjunto para alcanzar este resultado.

En paralelo, las terminales pusieron el foco en el posicionamiento exportador que viene desarrollando la industria argentina. La especialización productiva, especialmente en segmentos como las pick ups medianas, aparece como una ventaja clave para aprovechar las condiciones que ofrece el acuerdo.

Claves para competir en un mercado más abierto Uno de los aspectos más valorados por el sector es la posibilidad de fortalecer el vínculo con las casas matrices europeas. La presencia de estas marcas en el país abre una puerta directa a decisiones estratégicas globales, lo que podría traducirse en nuevas inversiones y proyectos industriales.

El titular de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que este tipo de acuerdos resulta fundamental para mejorar la inserción internacional. Según explicó, el nuevo marco permitirá avanzar en la llegada de tecnologías, impulsar el desarrollo de proveedores locales y aumentar la competitividad de la producción nacional.

autos-automotriz-industria.jpg El acuerdo entre Mercosur y Unión Europea comienza a perfilarse como una herramienta estratégica para reposicionar a la industria automotriz argentina en el escenario global. Además, contar con reglas alineadas con Europa aporta previsibilidad, un factor determinante para atraer capital y consolidar planes a largo plazo. En un momento en el que la industria atraviesa una transición hacia la electrificación, este tipo de integración también puede acelerar la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas. De esta manera, el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea comienza a perfilarse como una herramienta estratégica para reposicionar a la industria automotriz argentina en el escenario global.

La industria automotriz mira de reojo el acuerdo comercial Peugeot