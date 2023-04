Dólar: qué prometió cada candidato ante el círculo rojo

“Para bajar las retenciones tenemos que animarnos a bajar con seriedad y profundidad en los tres niveles el déficit fiscal argentino, si lo hacemos vamos a poder sacar las retenciones, si tenemos esa parte. No tenemos más tiempo, no podemos seguir diciendo que venimos al trote y no al galope, necesitamos hacerlo, porque no existe oportunidad, porque no existe el despliegue, donde ataquemos el déficit fiscal”, remarcó.