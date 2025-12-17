El reconocido economista brindó algunas definiciones sobre los objetivos y obstáculos de la economía argentina de cara al 2026.

El economista Ricardo Arriazu , uno de los más escuchados por el sector privado argentino, anticipó en qué rango el Banco Central (BCRA) compraría dólares bajo el nuevo esquema cambiario. “Mi cálculo es que van a comprar entre $1.350 y $1.400 , comprando lo que quieren comprar”, afirmó el especialista.

A partir del 1 de enero de 2026, las bandas de flotación se ajustarán mensualmente según el dato de inflación publicado por el INDEC dos meses antes . En esa línea, Arriazu calificó a la medida como “una tontera moderada” , argumentando que genera incertidumbre en el mercado.

En un desayuno organizado por la firma de inversión BlackToro en el Palacio Duhau de Buenos Aires, Arriazu advirtió que la banda se convertirá en una “banda muda” debido al nuevo mecanismo: “Lo que están diciendo es que ... hay que comprar a un tipo de cambio distinto, porque la banda claramente no va a caer para abajo” .

En ese sentido, el especialista explicó que la incertidumbre tendrá impacto en el comportamiento de los inversores: “Si yo creo que voy a tener una pequeña baja o la probabilidad de una alta suba, ¿qué hago? Me quedo con los dólares esperando” .

Además, Arriazu aclaró que el Gobierno “no está indexando el tipo de cambio, está indexando la banda”, fundamentado en su experiencia en el sector público, cuando le tocó "manejar un sistema de crawling peg con control monetario y que "jamás baja la inflación cuando indexan el tipo de cambio”.

No chocar la calesita, el objetivo para un próspero 2026

El economista vaticinó un 2026 con mucho potencial para el crecimiento económico, aunque advirtió sobre una serie de factores de incertidumbre en los que el Gobierno deberá seguir trabajando. La actividad económica podría despegar entre 2026 y 2027, “mientras no choquemos la calesita”, aclaró el economista, que añadió que la probabilidad de que ello suceda “es baja, pero no es cero”.

Arriazu delineó las siguientes variables de incertidumbre entre los argentinos: si el Gobierno puede aguantar una corrida; si vale la pena ganar la pulseada contra los que apuestan al dólar; si el Gobierno puede pagar los vencimientos de deuda; y cuándo podrá volver a los mercados de crédito.

También se refirió al potencial de las inversiones en la minería de cobre, además de los proyectos de gas natural licuado en Vaca Muerta, entre otros: “Los astros nos están favoreciendo, no seamos idiotas”.

Liquidez, deuda y riesgo país

Arriazu descartó que el Gobierno enfrente problemas de liquidez significativos, ya que tanto defender el peso como pagar la deuda no deberían representar un problema para el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, al contar con respaldo del Tesoro estadounidense.

Entre esos caminos, el economista ve viable el programa de recompra de deuda que había anunciado el actual canciller y entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, previo a las elecciones de medio término. Esta estrategia fue utilizada por Perú en los 70' y podría ayudar a colapsar el riesgo país.

La deuda de mercado en Argentina representa apenas el 19% del PBI, “una de las más bajas del mundo”, y Arriazu cuestionó que Argentina mantenga un riesgo país que era “el triple del promedio de América Latina” y “10 veces Uruguay y Paraguay”.

Al bajar el riesgo país, se podría emitir deuda internacional en Nueva York, un paso que el especialista ve con buenos ojos: “Mi cálculo es que Argentina va a volver pronto a los mercados internacionales de capital”.