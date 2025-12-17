Quién es Romina Enríquez, la madre que estafó a un grupo de egresados tras apostar $17 millones en el casino

La mujer es responsable de haber perdido la suma recaudada durante el año para la fiesta de su hija. Su abogado pidió exhimirla de la prisión.

Una madre de colegio secundario estafó a un grupo de estudiantes luego de gastar en apuestas una serie de dinero recaudado para su fiesta de egresados . Trascendió que la mujer, llamada Romina Enríquez, tiene un perfil en una web de apuestas y que allí enseña cómo ganar dinero de forma virtual .

La mujer de 42 años está acusada como la responsable de gastarse más de $17 millones recaudados por el curso de su hija para la fiesta de egresados en Eldorado, Misiones.

En el blog CasinoTopsOnline, cuenta con un perfil en el que se define a sí misma como una "apasionada de la industria de los casinos" en la Argentina, según detalló Misiones Online. Allí escribe artículos, desde hace más de cinco años, en los que explica cómo ganar dinero con las apuestas virtuales.

En su portal, Enríquez contó que “ se ganó la reputación de ser una experta en la materia ” y busca “proporcionar a sus lectores la información más precisa y actualizada sobre la industria, así como darles una comprensión más profunda de la historia y el contexto del juego" en el país.

El blog, actualizado hasta mayo de 2023, estaría vinculado al dominio 1xbetar2.com, que se presenta como representante oficial de la marca 1xBet en Argentina, señaló el medio provincial.

romina enriquez Ella se define como una "apasionada de la industria de los casinos". Misiones Online

Así, la empresa tendría sede en Limassol, Chipre, y contaría con licencia de juego en Curazao. Allí se promocionan apuestas deportivas y juegos de casino, como tragamonedas, mesas y crupier en vivo.

Por otro lado, el abogado de la mujer, Matías Sotelo, presentó un pedido de eximición de prisión ante el Juzgado de Instrucción Dos y adjuntó un certificado psiquiátrico que indica reposo médico, emitido en las últimas horas por una profesional y validado por la Policía de Misiones, según consignó el medio.

Escándalo en Misiones: una madre fue denunciada por apostar $17 millones que habían recaudado para la fiesta de egresados en el casino

La Escuela Provincial de Comercio Nº 19 de Eldorado, en la provincia de Misiones, quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que padres y alumnos denunciaran la desaparición de más de $17.000.000 reunidos para la fiesta de egresados. El dinero había quedado bajo la administración de una madre del grupo, quien posteriormente admitió que lo gastó en el casino. Tras la confesión, la mujer enfrentó una denuncia penal.

El conflicto salió a la luz cuando las familias de 35 estudiantes, pertenecientes a dos cursos, intentaron cerrar los pagos finales del evento. Al comunicarse con los proveedores, constataron que servicios clave como catering, DJ, iluminación y fotografía no estaban abonados, y que únicamente se había pagado la seña del salón.

Desde abril, los padres realizaron aportes mensuales con la expectativa de asegurar una recepción sin sobresaltos. Sin embargo, durante todo ese período, la madre encargada evitó presentar comprobantes o contratos que respaldaran los pagos.