Los bonos en dólares extienden subas y el riesgo país cae a su mínimo nivel desde julio de 2018

En Wall Street, los títulos soberanos los títulos soberanos operan al alza y, con rendimientos de un dígito, el Gobierno queda más cerca del acceso al mercado internacional.

Los bonos en dólares ya cotizan con tasas de un dígito. Vecteezy

Los bonos en dólares extienden su racha de subas en Wall Street y el riesgo país alcanza mínimos desde julio de 2018, luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara una modificación en el esquema de bandas cambiarias y un programa de compra de reservas, que era una de las principales exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), de los bancos internacionales y de la city local.

En este contexto, el riesgo país se ubica en torno a los 555 puntos básicos, su nivel más bajo en más de 7 años y 4 meses, cuando cuando cerró en los 552 puntos básicos.

Los títulos soberanos Globales (emitidos bajo legislación de Nueva York) avanzan 0,1% en promedio este miércoles en Wall Street. Por su parte, los Bonares (bajo jurisdicción local) muestran avances más importantes, de hasta 1,3%, de la mano del Bonar 2041.

De esta manera, dan continuidad a las sostenidas alzas de las últimas ruedas que llevaron a que todos los bonos pasen a rendir por debajo de los dos dígitos.

El Gobierno busca que el indicador elaborado por el banco J.P. Morgan perfore las 500 unidades para acceder a los mercados globales de endeudamiento a tasas aceptables. Un primer paso en ese sentido fue la colocación del bono en dólares 2029N en el mercado local, con el que Luis Caputo consiguió u$s910 millones a una tasa del 9,26% anual la semana pasada.

ADRs y S&P Merval Asimismo, los ADRs anotan mayoría de subas y avanzan hasta 2,6% encabezados por Edenor, seguido por Transportadora del Gas del Sur (1,3%). En contraste, IRSA cae 0,7%. En la plaza local, el S&P Merval cae 0,4% a 3.021.931,81 puntos, mientras que en dólares lo hace 0,2% a 1.960,37 puntos. Los papeles argentinos operan mixtos: suben hasta 2% liderados por Transportadora de Gas del Norte y caen hasta 2% de la mano de Grupo Supervielle.