Los puentes que construimos para mejorar la empleabilidad en la ciudad

En un mercado laboral en constante transformación, la Ciudad refuerza la formación y la articulación público-privada para mejorar la empleabilidad, generar oportunidades reales y potenciar el capital humano porteño.

La Ciudad impulsa formación y articulación con el sector privado para mejorar la empleabilidad y generar más oportunidades laborales.

En un mercado laboral que avanza a pasos agigantados, el mayor desafío ya no es formar parte del mundo del trabajo, sino contar con las competencias para hacerlo.

Por eso, desde la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos propusimos algo concreto: mejorar las herramientas de formación y fortalecer la conexión entre quienes buscan y quienes ofrecen empleo. Este año avanzamos en esa dirección, con políticas que acompañan a las personas en el proceso de formarse, reconvertirse y acercarse a nuevas oportunidades.

Dentro del Gobierno somos muchos los que, mediante diferentes programas y proyectos, acercamos a personas que buscan trabajo con los empleadores que los necesitan. Sin embargo, no lo hacemos solos: nada de esto sería posible sin la coordinación con el sector privado, el actor más importante en la generación de riqueza.

Lo que hacemos es cuidar, profesionalizar y fomentar el trabajo calificado. Por un lado, protegemos el empleo que ya existe en la Ciudad administrando conflictos, fiscalizando el cumplimiento de la normativa laboral y vinculándonos con gremios y cámaras de la Ciudad, apostando al diálogo tripartito por intermedio de Mesas de Diálogo Social .

Por otro lado, nos pusimos como objetivo elevar los estándares del empleo, profesionalizar a trabajadores y empleadores y reforzar el carácter pujante de la Ciudad y su capital humano. Para lograrlo ejercemos de puente, facilitando el encuentro entre las empresas y quienes buscan trabajo.

Organizamos eventos de intermediación laboral como las Expo Empleo Barriales, que se realizan en distintas comunas de la Ciudad, priorizando aquellas con mayor necesidad de empleo, y la Expo Empleo BA, con sus dos ediciones en 2025. En todo el año recibimos a 31.744 personas en 9 eventos, en los que se ofrecieron 5.485 puestos de trabajo.

Tenemos dos programas de capacitación tendientes a mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas.

Las Prácticas Formativas en Puestos de Trabajo duran como máximo 6 meses, y en ellas la entidad pública o privada toma la responsabilidad de formación de los practicantes, que en 2025 fueron 1.744 y más de la mitad de ellos inició su trayectoria laboral en las empresas que los formaron.

El Programa de Inducción para el Empleo consiste en capacitaciones teóricas cortas para puestos o posiciones, dictadas por empresas y cámaras empresariales, para generar una inserción laboral rápida y efectiva. En este programa capacitamos a 2.019 personas y 1.009 de ellas consiguieron empleo directamente a través del programa.

Este año con Gabino Tapia, el ministro de Justicia de la Ciudad, visitamos empresas de primer nivel como Havanna y Mostaza, en las que muchos de sus empleados fueron seleccionados en alguno de nuestros programas. Es un honor para nosotros escucharlos y ver de primera mano cómo la sinergia público-privada cambia realidades.

A la Par es otro programa de la Secretaría que desde 2017 forma jóvenes que estén cursando sus primeros años en carreras afines a las ciencias económicas. Ya realizamos 10 ediciones del programa, y en ésta última 57 jóvenes ingresaron a realizar prácticas formativas en empresas líderes del sector.

Pero lo más importante es que, detrás de cada indicador, hay jóvenes que se insertan en el mercado laboral, familias que se sostienen, personas que reciben una segunda oportunidad y porteños que salen adelante.

Nuestro rol es exigente: mientras haya vecinos que enfrenten problemas para conseguir trabajo o no sepan cómo empezar, vamos a seguir teniendo una tarea. Para ellos pensamos programas que los acompañen, que les devuelvan la confianza para formarse y la ambición de llegar cada vez más lejos, porque la única manera que tiene esta Ciudad para seguir creciendo y desarrollándose, es apostando a su capital humano.

Subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires.