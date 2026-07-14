Aumenta el transporte público: cuánto costarán colectivos, subtes y peajes desde el 1° de agosto

La suba será del 3,9% y el ajuste combina el 1,9% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo mas un 2% adicional.

Aumentan los pasajes de colectivo y subtes en el AMBA.

Desde este miércoles 1° de agosto aumentan los pasajes para viajar en transporte público. El Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires ( PBA ) aplicarán un nuevo ajuste del 3,9% en las tarifas de los colectivos bajo su jurisdicción, el subte y los peajes porteños , mientras que los trenes también tendrán un incremento dentro del cronograma de subas definido por la Secretaría de Transporte .

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Los valores responden al esquema de actualización automática que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC (1,9%) y suma un 2% adicional en el caso de los servicios administrados por CABA y PBA.

A partir de este 1 de agosto , las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia volverán a aumentar sus tarifas.

La actualización del 3,9% responde al sistema de indexación automática que utilizan ambas jurisdicciones para sostener el funcionamiento del servicio. El mecanismo modifica los precios según el último dato del IPC , que fue del 1,9% , más un adicional del 2% .

En el caso de las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA , el boleto mínimo pasará de $788,28 a $820,99 para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada. Los nuevos valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $853,01

Entre 3 y 6 kilómetros: $947,83

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,84

Más de 12 kilómetros: $1.093,91

Por su parte, los colectivos de la provincia también incrementarán un 3,9%. En este caso, el boleto mínimo ascenderá a $1.098,48, mientras que el resto de los tramos costará:

Hasta 3 kilómetros: $1.098,48

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.235,78

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.373,09

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.647,74

Más de 27 kilómetros: $1.937,16

Los de jurisdicción nacional no estarán alcanzados por este aumento, ya que mantienen un cronograma tarifario diferente dispuesto por la Secretaría de Transporte. Actualmente, el boleto mínimo de esas líneas es de $742,81, tras la última actualización aplicada en junio.

SUBE registrada: $757,67

Tarifa Social: $340,95

Sin tarjeta nominalizada: $1.515,33

Sube el viaje en subte

El boleto del subte también aumentará un 3,9%. Con el nuevo cuadro tarifario, el pasaje general pasará de $1.684,22 para quienes tengan la SUBE registrada. En cambio, los usuarios que no cuenten con una tarjeta nominalizada deberán pagar $2.640,10 por viaje.

El nuevo esquema mantiene los beneficios para distintos grupos de pasajeros. La Tarifa Social continuará en $567, el boleto estudiantil costará $226 y el Premetro tendrá un valor de $567,35.

Además, seguirán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes. El esquema contempla reducciones automáticas del 20%, 30% y hasta 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente:

De 1 a 20 viajes: $1.621

De 21 a 30 viajes: $1.296,80

De 31 a 40 viajes: $1.134,70

Desde el viaje 41 en adelante: $972,60

Desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) recordaron que siguen los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.

El sistema también continuará aceptando distintos medios de pago, como la tarjeta SUBE, tarjetas de débito y crédito sin contacto y códigos QR habilitados en los molinetes multipago.

Gobierno de la Ciudad

Peajes en CABA: cuánto costará en julio

Las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) también tendrán un incremento del 3,9% desde el 1 de julio. Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos livianos abonarán en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Horario normal: $4.793,58 Hora pico: $6.662,77 Para las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero : Horario normal: $1.997,11 Hora pico: $2.769,96 Paseo del Bajo (vehículos livianos y motos): Tarifa: $10.606,37



Mariano Fuchila

El Gobierno porteño explicó que estas actualizaciones forman parte del sistema de ajustes mensuales aplicado para acompañar la evolución de los costos operativos y garantizar el mantenimiento de la red vial.

Actualmente, la empresa administra 29 kilómetros de autopistas con peaje y otros 21 kilómetros de vías libres, donde se realizan tareas de repavimentación, iluminación, señalización y mantenimiento general.

Además, toda la red continúa funcionando bajo el sistema Free Flow, por lo que el uso de TelePASE sigue siendo obligatorio para circular.