Las exportaciones de China se dispararon un 27% en junio y las importaciones tocaron máximos en cinco años, impulsadas por la IA

La demanda de hardware, chips y componentes electrónicos para IA disparó los precios y el comercio chino. Por otra parte, las barreras comerciales y los conflictos geopolíticos plantean retos para el gigante asiático.

El crecimiento de las exportaciones e importaciones de China superó todas las previsiones en junio, dado que el aumento de los precios de los chips y la demanda mundial de hardware , necesario para el funcionamiento de los centros de datos de IA, impulsó el comercio en toda Asia.

Las exportaciones aumentaron un 27% con respecto al año anterior, el mayor incremento en cuatro meses , según los datos publicados el martes por la Administración General de Aduanas. Este resultado superó, por ejemplo, el aumento del 19% previsto por los economistas encuestados por la agencia Bloomberg.

Las importaciones registraron su mayor ritmo de crecimiento en cinco años y aumentaron un 36%, lo que dejó un superávit comercial de u$s125.600 millones, el segundo mayor de la historia.

Hao Zhou, economista jefe de Guotai Junan International Holdings, señaló que “ el aumento de la demanda mundial de infraestructura de inteligencia artificial , electrónica avanzada y bienes de equipo sigue siendo un pilar fundamental para las exportaciones manufactureras chinas”.

Además, Zhou agregó que “dado que la demanda exterior se mantiene mejor de lo esperado, los responsables políticos tienen menos urgencia por poner en marcha medidas de estímulo agresivas”.

Auge de los chips e infraestructura de IA

La carrera por desarrollar infraestructura de inteligencia artificial desencadenó un nuevo ciclo de auge para los exportadores al provocar una escasez histórica de semiconductores y otros componentes electrónicos. Los precios de los chips se dispararon hasta un 700% en el último año, impulsando el comercio desde Corea del Sur hasta Taiwán.

El yuan offshore apenas varió tras la publicación de los datos, y el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años se mantuvo estable en el 1,74%. Aunque la moneda china ha obtenido mejores resultados que otras monedas asiáticas este año, muchos economistas la consideran infravalorada.

Los coletazos externos

El aumento de las barreras comerciales, la presión de la inflación a nivel mundial y los conflictos geopolíticos plantean severos retos para el comercio chino en el segundo semestre, según afirmó Wang Jun, subdirector de la autoridad aduanera, en una rueda de prensa celebrada en Pekín. "China confía en poder mantener el impulso del comercio exterior a pesar de la volatilidad en el extranjero", añadió.

El boom de la inteligencia artificial contribuyó a proteger a China de los efectos de la guerra en Medio Oriente, aunque la fragilidad interna probablemente haya llevado al crecimiento económico a situarse cerca del límite inferior del objetivo oficial, de entre el 4,5% y el 5%, en el segundo trimestre.

Sin embargo, el auge de las exportaciones impulsado por la IA está provocando un mayor desequilibrio en la economía y la hace más vulnerable a cualquier retroceso de la demanda mundial. En China, esta tecnología también está ejerciendo una presión adicional sobre un mercado laboral ya de por sí frágil.

Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de este auge están a la orden del día, y ya han provocado recientemente repetidas oleadas de ventas de acciones surcoreanas, dónde el precio de las acciones del gigante de los chips SK Hynix Inc. se desplomó un 15% el lunes, lo que fue un récord de caída.

Cambios en las importaciones de petróleo

A medida que las tensiones con Irán vuelven a recrudecer, inversores y economistas también siguen de cerca la evolución de las importaciones de petróleo chinas. En junio, las importaciones de crudo se desplomaron un 41% interanual hasta las 29 millones de toneladas, el volumen más bajo adquirido por China en casi una década.

El país ha comenzado a desempeñar un papel cada vez más crucial en el equilibrio del mercado mundial del petróleo y ha reducido significativamente sus compras en el extranjero en los últimos meses, tras el inicio de la guerra. Los analistas prevén que las importaciones de crudo se recuperen a medida que las autoridades retomen la acumulación de reservas estratégicas a finales de este año.