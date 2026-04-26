Donald Trump admitió demoras tras el ataque: "Fue un poco culpa mía, quise ver qué pasaba"

Videos del episodio muestran que el Servicio Secreto tardó más de lo habitual en evacuar al mandatario, quien reconoció que su reacción influyó en la demora durante el operativo.

Donald Trump, sobre las demoras tras el ataque: "Fue un poco culpa mía, porque quería ver qué estaba pasando".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reconoció que hubo demoras en su evacuación tras el ataque ocurrido durante una cena con corresponsales , y explicó que él mismo retrasó la salida al intentar ver qué estaba pasando .

Las imágenes del episodio, que se viralizaron en redes sociales, muestran que el Servicio Secreto tardó alrededor de 20 segundos en retirarlo del escenario , un lapso considerado excesivo para este tipo de situaciones.

En uno de los videos se observa cómo los agentes de seguridad evacúan rápidamente al vicepresidente JD Vance , mientras que otro equipo demora más en asistir a Trump, quien trastabilla y parece caer al piso en medio del operativo en el hotel Washington Hilton.

En sus primeras declaraciones públicas tras el incidente, el mandatario admitió la demora, aunque relativizó la responsabilidad del equipo de seguridad. “Fue un poco culpa mía, porque quería ver qué estaba pasando y no se los hice fácil” , sostuvo.

Trump explicó que en los primeros segundos no dimensionó la gravedad de la situación. “Tal vez estaba pasando algo malo, algo diferente de lo normal”, afirmó, y destacó el accionar de los agentes al señalar que son “gente increíble” .

Según relató en el programa “60 minutos”, inicialmente les pidió a sus custodios que esperaran. “Un momento, esperen, déjenme ver”, recordó. Sin embargo, luego comprendió el riesgo y comenzó a seguir las indicaciones mientras descendía del escenario junto a la primera dama.

Pese a las imágenes difundidas, en las que se lo ve con dificultades para retirarse, Trump aseguró que salió “caminando y bastante erguido”, aunque reconoció que finalmente accedió a tirarse al suelo cuando así se lo indicaron los agentes de seguridad.

La investigación apunta a Trump y funcionarios como posibles blancos

Mientras el presidente intentó mostrar normalidad, la investigación avanza sobre una hipótesis más inquietante. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, aseguró que los indicios reunidos hasta ahora hacen pensar que el objetivo del sospechoso no era sólo Trump, sino también miembros del gabinete presentes en el Washington Hilton.

Ya no se investiga únicamente un ataque contra el presidente, sino un posible intento de golpear a la cúpula del gobierno en un solo movimiento. Blanche explicó que los investigadores analizan escritos, testimonios y otras pruebas para determinar si existían amenazas específicas y cuál era el objetivo real del atacante. “Creemos que fueron funcionarios del Gobierno”, afirmó.

El tirador y las preguntas abiertas: qué se sabe del ataque

El sospechoso, Cole Tomas Allen, permanece detenido mientras el FBI y otras agencias federales intentan reconstruir su motivación. Hasta ahora las autoridades sostienen que habría actuado solo, aunque el móvil sigue sin definirse.

La investigación también se concentra en un interrogante sensible: si el ataque fue improvisado o si hubo planificación para apuntar al núcleo del poder político estadounidense.

Cole Tomas Allen Cole Allen, el detenido y sospechoso del ataque en Washington.

Revelan la carta que dejó el atacante antes del tiroteo en Washington: qué decía sobre Trump

La Casa Blanca informó que la familia del sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales, Cole Tomas Allen, alertó a la policía sobre la existencia de un manifiesto minutos antes del incidente, en el que el agresor declaraba que quería atacar a funcionarios del gobierno, en una advertencia que no llegó a tiempo para evitar el episodio.

Según la información oficial, el presunto atacante, identificado como Cole Tomas Allen, había enviado el documento a sus familiares poco antes del hecho. Fue su hermano quien notificó al Departamento de Policía de New London, en Connecticut, sobre la existencia del manifiesto, que luego quedó en manos de las autoridades.

Desde la Casa Blanca indicaron que la familia tomó conocimiento del contenido y decidió dar aviso de inmediato, aunque el incidente se produjo igualmente durante la cena en Washington. El documento, según trascendió, incluía referencias explícitas a la intención de atacar a funcionarios del gobierno.