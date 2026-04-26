Daniel Scioli celebró la exhibición de Franco Colapinto y aseguró que la F1 está más cerca de volver a la Argentina

El funcionario destacó el contexto económico y político actual como clave para atraer la categoría y afirmó que el país reúne condiciones para recuperar una fecha en el calendario.

Daniel Scioli aseguró que la Fórmula 1 está cerca de regresar a la Argentina.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli , celebró la exhibición de Franco Colapinto en Palermo y aseguró que la Fórmula 1 está más cerca de regresar a la Argentina , al considerar que el país atraviesa un momento favorable.

A través de sus redes sociales, Scioli vinculó directamente el evento con el objetivo de recuperar una fecha en el calendario internacional. “Franco Colapinto se lanzó con esta histórica exhibición con el gran objetivo de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina”, afirmó.

En ese marco, el funcionario remarcó que el país cuenta hoy con condiciones que podrían facilitar una inversión de este tipo, al mencionar “estabilidad y seguridad, conectividad aérea y un marco de políticas” que, según sostuvo, promueven la llegada de capitales bajo la gestión de Javier Milei .

Scioli también recordó que las gestiones para el regreso de la categoría comenzaron hace dos años, durante el Gran Premio de São Paulo 2024 , cuando mantuvo un encuentro con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali , y el propio Colapinto.

“Celebro que estemos cada vez más cerca de que esto se concrete en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó, en referencia al posible escenario de la competencia.

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El funcionario sostuvo además que el retorno de la máxima categoría, ausente desde 1998, podría generar un “enorme impacto turístico, deportivo y económico”, y posicionar nuevamente a Buenos Aires en el mapa del deporte internacional.

En esa línea, destacó que el proyecto se apoya en un modelo que busca impulsar la participación del sector privado, como eje para financiar eventos de gran escala.

Franco Colapinto deslumbró al público argentino con una exhibición a pura velocidad

Franco Colapinto transformó una exhibición automovilística en una fiesta. En su primera salida en Argentina con el Lotus E20, deslumbró con velocidad y mucho carisma en una jornada con clima de acontecimiento y un dato clave: tras 14 años, un Fórmula 1 volvió a girar en las calles de Buenos Aires.

El piloto de 22 años protagonizó tres salidas a pista de alrededor de 20 minutos cada una: abrió su participación cerca del mediodía con el Lotus E20, más tarde se subió a la icónica réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio (con casco alusivo incluido) y cerró nuevamente con el monoplaza de 2012.

La jornada confirmó que Colapinto ya trasciende el automovilismo: cada aparición fue celebrada y alimenta una narrativa en crecimiento, donde no sólo genera expectativas deportivas, sino también una conexión emocional con el público.

Tras un día para el recuerdo, el foco vuelve rápidamente a la competencia: la próxima semana, Colapinto afrontará el Gran Premio de Miami por el campeonato oficial de Fórmula 1, con una imagen ya consolidada que excede los resultados y lo posiciona como uno de los grandes fenómenos deportivos del momento.