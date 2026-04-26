Renunció Carlos Frugoni en medio de un escándalo por propiedades no declaradas en EEUU

El secretario de Coordinación de Infraestructura dejó su cargo luego de que se conociera que tenía al menos siete inmuebles y dos sociedades en Miami que no figuraban en sus declaraciones ante organismos oficiales. Su lugar lo ocupará el actual secretario de Transporte, Fernando Herrmann.

emEl secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni , renunció este domingo al Gobierno tras quedar envuelto en una polémica por propiedades no declaradas en Estados Unidos , en medio de un escándalo que impacta en el área económica.

La dimisión fue presentada ante el ministro de Economía, Luis Caputo , quien aceptó la renuncia y decidió designar en su lugar al actual secretario de Transporte, Fernando Herrmann.

Los movimientos dentro de la cartera se completan con el paso de Mariano Plencovich a Transporte en reemplazo de Herrmann.

La salida se produjo luego de que una investigación periodística revelara que el funcionario contaba con al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Miami que no había informado ante el fisco argentino.

Según se detalló, Frugoni habría utilizado dos sociedades de responsabilidad limitada — Genova LLC y Waki LLC — constituidas en el estado de Delaware en 2021 y 2025, como vehículos para adquirir y administrar inmuebles en Florida.

Las propiedades tendrían valores que van desde los 140.000 a 310.000 dólares, y al menos cinco de ellas están ubicadas en el condado de Palm Beach, uno de los mercados inmobiliarios más exclusivos del sur estadounidense.

El caso también reavivó antecedentes del funcionario, quien durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como titular de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), empresa responsable de obras como el Paseo del Bajo.

De acuerdo con la documentación difundida por A24, Frugoni figuraría como controlante y beneficiario final de las sociedades, registradas a través de la firma Harvard Business Services Inc.

Las propiedades no habrían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que terminó por precipitar su salida del Ejecutivo.

Las revelaciones derivaron en presentaciones judiciales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas quedaron radicadas en el juzgado federal del magistrado Daniel Rafecas y apuntan a posibles delitos vinculados al ocultamiento de un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

En paralelo, la Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) ya había sancionado a Frugoni en varias ocasiones por no presentar sus declaraciones juradas en tiempo y forma, lo que incluso motivó su inhabilitación temporal para competir por cargos públicos en la Ciudad de Buenos Aires.