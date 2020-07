El dólar se debilita en el mundo y crecen las apuestas en contra. ¿Buena señal?

¿Quién ha visto un dólar bull? La divisa se debilita y los futuros de Chicago no apuestan un centavo (neto) a que dejará de hacerlo. El euro se apreció 2% en la semana con la ayuda extra del acuerdo por el Fondo de Recuperación, que amén de verter 750 mil millones de euros estrenará a la Unión Europea como gran emisor de deuda soberana. La moneda común avanzó 3,6% en el mes y 7,7% en los últimos tres. No sólo cicatrizó la fragilidad de febrero y marzo -cuando el coronavirus hacía estragos en el Viejo Continente- sino que eleva su cotización (1,16 dólares por unidad) a un nivel desconocido desde septiembre de 2018. Con 125 mil contratos “largos” en Chicago -el mayor posicionamiento a favor del euro (contra el dólar) desde abril de 2018- el mensaje de los profesionales es que la saga continúa. ¿Qué define la actualidad de las monedas? No es un euro fuerte. Es la anemia del dólar frente a todo el menú de las principales divisas. Última pregunta, ¿esto es bueno o es malo? El presidente Trump ordena a China cerrar su Consulado General en Houston, el viernes, sin preaviso, y el dólar resbala. Late Soviet America, titula Harold James un artículo reciente. ¿Será un signo ominoso? ¿Es la decadencia del imperio americano? No. ¿Inflación en ciernes? Tampoco: el bono del Tesoro a 10 años rinde menos de 0,60% y no tiene defensa ante un error de cálculo. Créase o no, es una señal de optimismo. Sería imposible si el mundo desconfiara de su suerte de cara a la crisis. ¿Y por qué escalan el oro y la plata y otros activos refugio mientras hocica el dólar? Son free riders de un estímulo extraordinario que se prolongará. Cuando rige de veras el temor existencial, cash is king. ¿Cómo olvidar cuando se derretían en simultáneo acciones, bonos del Tesoro y metales, todos en términos nominales, o sea, rendidos todos a los pies del billete?