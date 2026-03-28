La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar universidades de Israel y centros de EEUU + Seguir en









El cuerpo militar iraní advirtió que esos espacios pasan a ser “objetivos legítimos” tras los bombardeos contra instituciones de enseñanza superior en Teherán y fijó un ultimátum a la Casa Blanca.

Irán amenazó con ampliar sus represalias tras los bombardeos sobre universidades y puso en la mira a instituciones de Israel y de Estados Unidos en la región.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzó este sábado una nueva advertencia en medio de la escalada bélica en la región y aseguró que las universidades de Israel y los centros educativos estadounidenses en Asia occidental pasaron a ser considerados “objetivos legítimos”.

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La amenaza fue difundida a través de un comunicado emitido luego de los bombardeos que impactaron sobre instituciones universitarias de la República Islámica. Según el texto, la decisión fue tomada como represalia por la destrucción de universidades iraníes durante los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

En ese mensaje, el CGRI afirmó que podría atacar “dos universidades” en respuesta a los daños sufridos por centros de educación superior en territorio iraní. Además, recomendó al personal, docentes, estudiantes y residentes que se encuentren cerca de universidades estadounidenses en la región que se alejen al menos un kilómetro de esos lugares para resguardar sus vidas.

La advertencia de Irán a la Casa Blanca La Guardia Revolucionaria también fijó un plazo para Washington. Exigió que, antes del mediodía del 30 de marzo, hora de Teherán, la Casa Blanca condene oficialmente los bombardeos contra universidades iraníes y actúe para frenar nuevos ataques contra centros de estudio e investigación.

De acuerdo con el comunicado, si eso no ocurre, la amenaza seguirá vigente y podrá ejecutarse. La advertencia suma así otro elemento de tensión a un conflicto que en las últimas horas ya amplió su radio de acción sobre infraestructura civil y académica.

Durante la mañana de este sábado, medios iraníes informaron sobre un fuerte bombardeo contra la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán, una de las casas de estudio más importantes del país. Hasta el momento, no se reportaron víctimas por ese ataque. EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con otros 3.500 marines Estados Unidos volvió a reforzar su despliegue en Medio Oriente en medio de la guerra abierta con Irán. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmó la llegada a la región de una fuerza compuesta por 3.500 infantes de marina y marineros, trasladados a bordo del USS Tripoli, un buque de asalto anfibio con capacidad para operar tanto en ataques desde el mar como en maniobras terrestres. Según informó el propio comando en una publicación difundida en X, los efectivos arribaron el 27 de marzo al área de operaciones bajo jurisdicción del CENTCOM. El USS Tripoli, de clase América, actúa como nave insignia del Grupo de Alerta Anfibio Tripoli y de la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, una fuerza preparada para despliegues rápidos y equipada con aeronaves, vehículos tácticos y recursos para misiones de asalto anfibio. La llegada de estas tropas se inscribe en un refuerzo militar más amplio evaluado por el Pentágono. De acuerdo con un informe del Wall Street Journal, la administración de Donald Trump analizaba en las últimas horas enviar hasta 10.000 soldados adicionales a la zona para ampliar su margen de acción militar frente al conflicto, más allá de la vía diplomática. Ese eventual refuerzo se sumaría a los cerca de 5.000 marines y a miles de efectivos de la 82ª División Aerotransportada que ya fueron desplazados a la región.