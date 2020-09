Sigaut Gravina: "Cada vez pesa menos el dólar oficial como referencia"

P.: Este aumento en la brecha, ¿puede generar más presión inflacionaria?

L.S.G.: El tema es complejo. Porque a medida que el dólar oficial se vuelve más difícil de acceder, hay más riesgo de que las importaciones se hagan al paralelo. A fines de mayo, el BCRA dijo: “No todos los que quieran importar van a poder acceder al MULC. Van a tener que usar dólares propios”. Si tenés que usar dólares propios para importar, ocurre lo que pasó con los electrodomésticos y productos electrónicos, que pegaron un salto de precio porque no todas las empresas pudieron comprar al oficial. Entonces, las medidas hacen que suba el paralelo y si las empresas tienen que ir al paralelo, entonces tienen que desembolsar más pesos. Así que si suben los costos, lo pueden trasladar a precios. Así, que suba la brecha o el dólar paralelo puede influir.

P.: ¿También influirá la decisión sobre la deuda en dólares de las empresas?

L.S.G.: Cualquier empresa que tenga una deuda en moneda dura, de acá a fin de año va a poder acceder sólo a pagar el 40% del capital. Entonces, ¿qué pasa con el otro 60%? Reestructurar de un día para el otro no es tan sencillo. Y para evitar el default, las empresas van a tener que comprar en el dólar paralelo. ¿Cómo hacen las empresas para juntar más pesos para comprar los dólares?: Pueden remarcar, es algo que no se sabe. Ver cómo van a encarar este asunto las empresas es un punto importante. Lo más importante de fondo es que no sólo para algunas importaciones hay que usar dólares propios, sino que para pagar el 60% también. Cada vez es más cerrado el acceso al MULC y por eso cada vez pesa menos el dólar oficial como referencia, porque cada vez podés hacer menos transacciones con el dólar oficial. Y eso le va haciendo que el mercado paralelo vaya ganando de a poco terreno en la determinación de los precios.