Argentina alcanzó récord de producción de petróleo, previo a la disparada del precio en el mundo

En febrero, el país alcanzó 874.000 barriles diarios. Vaca Muerta explica más de dos tercios de la producción nacional. Ocurre en momentos en que el precio internacional de la energía está en niveles históricos.

La producción de petróleo en Argentina mantuvo en febrero niveles récord, impulsada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta , en un contexto internacional atravesado por fuertes tensiones geopolíticas y subas en los precios de la energía . De acuerdo con un informe privado del sector oil & gas, el país alcanzó una producción de 874.000 barriles diarios de crudo , lo que representa un incremento interanual del 15,9%.

El crecimiento sostenido de la actividad posiciona a Argentina como un proveedor energético relevante dentro de la región, en un escenario global que presenta incertidumbre por el impacto de la guerra en Medio Oriente, particularmente el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El informe elaborado por RICSA ALyC destaca el rol central de Vaca Muerta en la expansión del sector. Actualmente, la formación explica el 68% de la producción total de petróleo y el 56% del gas natural a nivel nacional, con un total de 4.470 pozos activos.

Dentro de este esquema, la Cuenca Neuquina concentra el 77,4% de la producción total de crudo, con un crecimiento del 30,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Estos datos reflejan la consolidación del desarrollo no convencional como motor de la oferta energética argentina.

El avance de la actividad en esta región no solo incrementa la producción disponible para el mercado interno, sino que también fortalece la capacidad exportadora del país en un contexto internacional que demanda diversificación de proveedores.

Impacto de la crisis internacional en los precios

El escenario global está marcado por la volatilidad de los precios del petróleo, impulsada por la escalada del conflicto en Medio Oriente. En este marco, el precio del barril de Brent superó los u$s100, un nivel que no se registraba desde 2022, y llegó a escalar hasta u$s119 tras los ataques en la región.

Uno de los principales factores que explican esta suba es el riesgo de interrupciones en el suministro global, especialmente ante la posibilidad de bloqueos en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En paralelo, el crudo West Texas Intermediate (WTI) también mostró aumentos significativos, acompañando la tendencia alcista de los mercados energéticos internacionales.

El informe advierte que, en caso de prolongarse las restricciones en esta zona clave, los precios podrían alcanzar niveles cercanos a los u$s150 por barril. Frente a este escenario, la Agencia Internacional de Energía dispuso la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas para contener la volatilidad, aunque se trata de una medida de impacto limitado en el tiempo.

Oportunidades para Argentina en el mercado global

En este contexto, el desarrollo de Vaca Muerta aparece como un factor clave para posicionar a Argentina como un proveedor confiable de energía. Según el reporte, el país logra destacarse en un momento en el que los mercados internacionales buscan reducir su dependencia de Medio Oriente.

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El aumento de los precios internacionales mejora la competitividad de las exportaciones argentinas, al tiempo que abre oportunidades para avanzar en proyectos estratégicos como el Gas Natural Licuado (GNL), orientados a abastecer mercados de alta demanda como Asia y Europa.

A su vez, la crisis también impacta en el precio del gas natural, con subas superiores al 40% en Europa debido a interrupciones en la producción en Qatar y restricciones logísticas en el Golfo Pérsico. Este escenario refuerza el valor estratégico de los recursos no convencionales argentinos.

Desafíos para sostener el crecimiento

En el plano local, la expansión de la producción en Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina se traduce en una mayor disponibilidad de energía, tanto para consumo interno como para exportación. Sin embargo, el sostenimiento de este crecimiento requiere avanzar en infraestructura clave para transporte y procesamiento.

El sector energético enfrenta el desafío de consolidar estos avances mediante inversiones sostenidas y marcos regulatorios que brinden previsibilidad, en un contexto de competencia global por captar nuevos mercados.

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La posibilidad de que Argentina se posicione como un proveedor estratégico de energía dependerá, en gran medida, de la continuidad del crecimiento productivo y de la capacidad de aprovechar el escenario internacional, caracterizado por una alta demanda y una reconfiguración de los flujos comerciales.

En este marco, los niveles récord alcanzados en febrero reflejan el potencial del país para ganar protagonismo en el mercado global de hidrocarburos, en un momento donde la energía vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica internacional.